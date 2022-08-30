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美加退休基金 錢進工業地產

編譯洪啟原／綜合報導

美國和加拿大的大型退休基金正縮減對辦公大樓的投資，但轉向投資工業用地和機場等資產，因為隨著全球進入後疫情時代，員工一周五日進辦公室的傳統工作型態正走入歷史，但工業用地等資產仍將相當搶手。

美、加退休基金仍持續買進不動產，部分原因是看好這些資產能減少通膨帶來的衝擊，但投資目標更多聚焦在倉庫、實驗室空間、民宅及機場這類基礎建設，新冠疫情已加快電商和遠距辦公的發展步調。

牛津物業集團總裁特諾預估，辦公大樓占不動產投資組合的比重未來十年將降至20%，低於當前約25%。該集團隸屬於規模900億美元的安大略市政員工退休基金系統。

六年前，牛津物業的商辦占不動產投資組合比重達44%，但現正買進倉庫和生物科學研究設施。

在過去12個月，牛津物業已出售多個建築物的持份，包括一棟價值21億美元曼哈頓大樓及一幢價值8.5億的多倫多商業大樓等。

據研調機構Preqin，到19日為止，資產管理規模超過6兆美元的北美公共退休基金，在不動產的資金配置平均比重為8.7%。

根據美國不動產投資信託協會（NCREIF），民間不動產基金的辦公場所投資占比達23%，低於三年前的34%。

NCREIF也說，這些基金的同期零售空間投資部位已降至10%，低於三年前的17%。

同時，這些民間基金持有的工業用地產占不動產投資比重達31%，比2019年的18%大幅攀升。退休基金官員日益轉向買進機場、高速公路及公用事業的股權。

投資 退休 機場

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