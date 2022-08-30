專家：全球高通膨 很難連根拔

多邊國際機構的高級官員和貨幣 政策制定者紛紛警告，各國央行 面對的經濟格局將比過去幾十年更具挑戰性，且更難將高通 膨連根拔除。

英國金融時報報導，在美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）和其他主要央行，都對恢復物價穩定做出「沒有附帶條件的」保證。供給震撼，通膨升高，迫使央行緊縮貨幣政策。但由於緊縮政策解決供給面問題的能力有限，因此許多經濟學者擔憂央行緊縮過當，對經濟造成更大痛苦。

國際貨幣基金（IMF）第一副總裁高萍娜（Gita Gopinath）表示：「至少在未來五年內，貨幣政策制定將遠比新冠疫情爆發前的20年更具挑戰性；我們所處的環境之中，供給面震撼將遠比以往激烈，而貨幣政策在做出取捨時，付出的代價將益發昂貴」。

高萍娜提醒，歐洲央行面臨特別嚴重的政策權衡取捨，鑑於烏克蘭戰爭造成嚴重的能源危機，歐洲將出現「真正風險」，也就是成長欲振乏力且高通膨的停滯性通膨。馬爾帕斯也說，隨著全球金融環境收緊，債台高築的開發中經濟體也特別脆弱。

世界銀行總裁馬爾帕斯警告，最近通膨升高主要是由供給面原因所導致，而央行的政策工具並不太適合用於解決此類的通膨壓力。他並表示，由於全球金融情勢緊縮，開發中國家尤其脆弱，因為利率升高不僅使償債成本升高，而且更難借到錢來還債。先進國家從全球體系中抽取大量資金來支付能源，因而缺乏資金對其他地區投資。

歐洲央行執行委員施納貝爾認為，未來幾年有被稱為「大波動」（Great Volatility）風險，將與過去20年「大溫和」（Great Moderation）形成鮮明對比。