蘋果元宇宙產品 傳明年亮相

外電報導，蘋果可能在明年推出首發元宇宙產品。圖為元宇宙情境示意照。（路透）

彭博新聞報導，蘋果 很可能在明年推出首發元宇宙產品，這將是蘋果2016年發表Apple Watch後，睽違七年後的首款穿戴式裝置，極具指標意義，法人看好，主要組裝代工廠和碩、鏡頭供應商玉晶光、揚明光受惠大。

市場預料，蘋果首款頭戴式裝置將結合虛擬實境（VR ）和擴增實現（AR），屆時將和全球VR裝置市占龍頭Meta一較高下，外界看好，蘋果推出新品將加速全球元宇宙應用普及率。

彭博指出，蘋果已在美國、歐盟、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭、沙烏地阿拉伯、哥斯大黎加、烏拉圭等國家，透過法律事務所登記「Reality One」、「Reality Pro」、「Reality Processor」等產品名稱，顯示蘋果已開始為進軍頭戴式裝置市場預做準備。

此外，蘋果一般在高階市場會用「Pro」的命名，例如 iPhone 13 Pro、iPad Pro、McBook Pro等。同時蘋果也會用「One」的命名，像是 Apple One套裝訂閱服務。

至於「Reality Processor」商標名，則可能代表為頭戴式裝置所設計的專用晶片 。蘋果計畫採用M2系統晶片搭配16GB記憶晶片，但為處理高解析的VR和AR圖像，可能還需要額外的技術。