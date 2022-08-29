政府印鈔但印不了天然氣 小心本益比高周期性成長股

能源危機和高通膨左右夾擊，股市投資人面臨何處安放資金的難題。圖為紐約證交所交易員。（路透）

導致全球通膨飆升的能源危機日益嚴重，股市交易員面臨資金何處安放的難題。

噩夢般的情境今年越演愈烈，股市上半年遭重挫。雖然夏季反彈有助縮小跌幅，但不斷惡化的危機短期內結束無望，對股市的進一步上漲形成重大阻礙。

電價飆升，加上供應短缺的威脅，使中國大陸、德國 、美國在內各地企業都受影響。成本上升、獲利率承壓的同時，消費者購買力也受打擊，繼而削弱了需求。從工業大戶到依賴消費者支出的零售商，各行各業普遍受創。

德國嚴重依賴俄羅斯燃料，使其大企業尤其脆弱。花旗編製對天然氣衝擊敏感的一籃子股票 指數，其中包括化工大廠科思創（Covestro）、鋼鐵集團蒂森克虜伯（Thyssenkrupp）和工業巨擘西門子（Siemens）在內，今年來的表現輸給歐洲Stoxx 600指數。

隨衝擊加劇，零售業看似是另一大輸家。在美國，上周有兩家大公司提醒投資 人，任何擔憂都有充分根據。諾斯壯百貨（Nordstrom）大砍全年展望後，股價一日暴跌20%，梅西百貨（Macy's）也下修財測。在英國，一個零售股指數今年來大跌約35%。

霸菱駐倫敦的全球資源主管Clive Burstow表示：「能源危機給市場帶來了大量的未知和憂慮。高油價正推動通膨，推動工業產能下線，使得本已緊張的供應鏈進一步惡化。」

通膨飆升也促使全球主要央行作出激進反應，他們不斷升息，想控制住通膨。

美國聯準會主席鮑爾上周五暗示，將繼續緊縮貨幣政策，並反擊政策會很快轉向的觀點。部分歐洲央行官員希望9月討論升息三碼。

貝萊德投資研究所投資策略師Ben Powell說，「消費者面臨每樣東西都在漲價」。他也說，未來幾季的收益「看起來不太穩定」。

EPFR Global的最新數據顯示，投資人憂心忡忡。截至8月24日當周，全球股票基金流出51億美元，是美股三周來首見贖回。

俄羅斯掐住歐洲的天然氣供應，意味歐洲電價正螺旋式上漲並可能失控。瑞銀經濟學家說，歐元區經濟已陷入衰退，摩根士丹利上周下調對當地經濟成長的預測。在英國，今年冬季的能源價格勢將上漲到近三倍，使這個遭遇40年來最嚴重通膨的國家雪上加霜。

物價上漲帶來的痛苦無所不在，各國政府正考慮各種戲劇化的選項。日本計畫重返核能發電，德國想重啟舊式燃煤廠。科索沃已經開始實施分區輪流停電，隨著節約能源的需求愈來愈殷切，這種做法可能擴散到其他國家。

限電將會影響多個領域，包括耗電多的晶片製造商。

工業和化工企業已經感受到衝擊。Yara International和GrupaAzoty都已大幅減產，但化肥供應下滑可能衝擊農業，影響食品成本。英國車廠聲稱能源成本飆升正威脅產出，而位於中國大陸的一家本田汽車廠此前因當地限電令，關廠停產。

花旗集團全球股票策略師Beata Manthey表示。「政府可以印鈔來刺激經濟，但沒法印天然氣。除了工業和化工行業，我還擔心本益比居高的周期性成長型股票，特別是消費、科技和零售類股。」