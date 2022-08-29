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根除高通膨難度變更高 全球經濟面臨數十年來最大挑戰

編譯林聰毅／綜合外電
多邊國際機構的高級官員和貨幣政策制定者紛紛警告，全球經濟面臨數十年來最大的挑戰，各國央行發現根除高通膨的難度已更高。（路透）
多邊國際機構的高級官員和貨幣政策制定者紛紛警告，全球經濟面臨數十年來最大的挑戰，各國央行發現根除高通膨的難度已更高。（路透）

多邊國際機構的高級官員和貨幣政策制定者紛紛警告，全球經濟面臨數十年來最大的挑戰，各國央行發現根除高通膨的難度變得更高。

英國金融時報（FT）報導，在美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）和其他主要央行全力打擊通膨之際，世界主要經濟當局上周末在美國聯準會舉行的傑克森洞年會上發出警告，有幾股勢力正在對抗這些央行，全球經濟正進入一個更艱難的新時代。

國際貨幣基金（IMF）第一副總裁高萍娜（Gita Gopinath）表示：「至少在未來五年內，貨幣政策制定將遠比新冠疫情爆發前的20年更具挑戰性。」

從新冠疫情開始以來，防疫封鎖造成的供應鏈中斷，加上前所未見的財政和貨幣寬鬆政策，推升了消費需求，致使物價加速上漲。此外，俄羅斯入侵烏克蘭，對大宗商品的供應造成重大衝擊，導致更多供應限制以及物價進一步上漲。

這些態勢迫使各國央行積極收緊貨幣政策，以確保通膨不會在全球經濟根深柢固。但鑑於央行解決供應相關問題的能力有限，許多人擔心在物價恢復穩定之前，將被迫比過去承受更多的經濟痛苦。

世界銀行總裁馬爾帕斯警告說，央行的工具（尤其是已開發經濟體）不適合解決與供應有關的通膨壓力，而這些壓力是最近通膨飆升的主要驅動力。他說：「提高利率是為了降低通膨，但它被供應鏈和生產周期中的摩擦所抵銷。」

高萍娜提醒，歐洲央行面臨特別嚴重的政策權衡取捨，鑑於烏克蘭戰爭造成嚴重的能源危機，歐洲將出現「真正風險」，也就是成長欲振乏力且高通膨的停滯性通膨。馬爾帕斯也說，隨著全球金融環境收緊，債台高築的開發中經濟體也特別脆弱。

瑞士央行總裁喬丹表示：「目前，我們必須在高度不確定性的背景下做出決定。」「解讀當前數據具有挑戰性，很難區分暫時性和持續性通膨壓力。」

歐洲央行執行委員施納貝爾認為，未來幾年有被稱為「大波動」（Great Volatility）的風險，將與過去20年的「大溫和」（Great Moderation） 形成鮮明對比。

央行 貨幣 疫情

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