鮑爾好鷹 拖累日圓走貶 邁向1美元兌140大關

市場預期，美日利差持續擴大令日圓下探140大關。（路透）

美國聯準會（Fed）主席鮑爾 （Jerome Powell）上周五在傑克森洞發表的鷹派訊息，持續衝擊市場，日圓走軟預料不會很快消失。日圓周一上午貶值0.76%到五周低點的1美元兌138.67日圓，朝備受關注的140大關靠近。

鮑爾重申，美國將持續升息以壓制通膨，消除外界對較溫和立場一直抱持著的樂觀情緒。鮑爾也說，不宜過早放鬆貨幣政策。但日本央行 總裁黑田東彥則明確表示，堅持寬鬆政策有其必要。

這些說法增強日圓賣壓，市場現在對美日利差將持續擴大更長時間有更深的預期，逆轉了過去幾周剛冒出頭的觀點，亦即美國升息步伐放緩會終結日圓走軟的趨勢。

鮑爾立場可能支持部分分析師的預測，美元兌日圓突破140的心理關卡，日圓上月曾貶至139.39。這可能加劇日本企業和家庭的憂慮；剔除加稅的影響，日本通膨處於數十年來最高水準，已經讓他們負擔沈重。

駐香港的法國巴黎資產管理首席投資策略師譚慧敏說：「利差仍將對日圓施壓。我們實際上預期日圓貶到140。」

但預計日本央行不會立即採取行動；黑田東彥上月明確否認政策轉向、阻止日圓下跌的可能性。他說，阻止日圓下跌會需求日本央行大幅升息，最終嚴重損害復甦緩慢的經濟。他周六重申，工資成長的必要性，以將當前由成本推動的通膨轉變為更持久的物價上漲形式。

黑田東彥在傑克森洞會議上說：「在工資和物價能穩定、持續成長之前，我們除了繼續放鬆貨幣政策之外，別無選擇。」日本央行下次政策會議將於9月22日結束。