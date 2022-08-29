歐洲乾旱衝擊收成 馬鈴薯產量將創低

歐洲今年的馬鈴薯產量預估將因夏季遭遇的酷暑和嚴重乾旱，而降至歷史新低，可能帶動薯條等食品價格進一步上漲，加重消費者面臨的通膨壓力。

路透報導，歐洲今夏氣溫迭創新高、又遭遇出現500年來最嚴重的乾旱，將衝擊馬鈴薯產量。分析機構世界馬鈴薯市場（World Potato Markets）指出，德國 、法國、荷蘭、比利時的高溫 ，可能使歐盟 今年的馬鈴薯產量創新低，甚至還低於2018年受到類似規模乾旱侵襲時的產量。

德國農業部上周發布的報告未提供收成預測，但表示馬鈴薯收成展望已「大幅惡化」。法國生產商組織UNPT最新調查顯示，當地馬鈴薯收成量可能比20年均值少了至少20%。

高溫也會影響馬鈴薯的品質，因塊莖會在高溫下改變形狀和顏色，可能提高加工馬鈴薯難度，因為一些合約會規定薯條長度等標準。

比利時產業組織Belgapom執行長弗默倫說，產業和消費者的成本將增加，但農民的成本將增加最多，他估計，比利時的馬鈴薯產量減幅上看30%。布魯塞爾薯條名店Masion Antoine共同負責人威拉特也說，難以取得優質馬鈴薯，可能進一步推升價格。