通膨惡化 歐洲央行擬再升息3碼

鑑於美國聯準會 （Fed）連兩次升息 3碼後可能還會再升3碼，加上歐元區通膨前景持續惡化，歐洲央行 （ECB）內部已開始出現要加速緊縮的聲音。部分決策官員希望在9月的政策會議上討論此事，也有官員希望年底前能開始討論縮減資產負債表的問題。

歐洲央行管理委員會成員、荷蘭央行總裁諾特受訪時說，他支持在下個月的會議上最多升息3碼。他說，「目前歐洲的通膨問題非常嚴重，我認為我們需要每隔六周升息一次，直到通膨率穩定在2％左右」。

立場向來偏鷹派的諾特表示，歐洲央行官員正考慮加快升息以因應高通膨問題，他呼籲9月至少升息2碼。同日，另一位ECB決策官員霍茲曼（Robert Holzmann）也說，應該在下個月的會議上討論與聯準會最近力道相當的升息幅度。這位來自奧地利的鷹派官員，過去就主張大幅調整利率。他現在擔心物價上行壓力已經根深蒂固，儘管分析師認為歐元區面臨經濟下滑的風險。

這幾天也參加Fed傑克森洞年會的霍茲曼接受彭博專訪時說，「鑑於通膨形勢惡化，升2碼對我來說是最低限度，3碼也應該列入辯論。」距離ECB下月會議只剩不到兩周時間，因此官員們正在思索接下來要怎麼做。

根據彭博資訊報導，部分官員甚至希望年底前就能開始討論ECB在近年來一波波危機下買進的近5兆歐元債券，何時該開始減少以及如何減少。歐洲央行上月進行2011年以來的首度升息，縮減資產負債表自然是合理的下一步。

根據歐洲央行上次會議紀錄，部分官員希望初步升息幅度更小，凸顯出決策官員就如何因應通膨飆升和成長萎縮的雙重挑戰上仍有歧見。