我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

底特律發生隨機槍擊事件 路人3死1傷

9月3日「國家電影院日」 全美3000家戲院票價一律3元

通膨惡化 歐洲央行擬再升息3碼

編譯廖玉玲／綜合報導

鑑於美國聯準會（Fed）連兩次升息3碼後可能還會再升3碼，加上歐元區通膨前景持續惡化，歐洲央行（ECB）內部已開始出現要加速緊縮的聲音。部分決策官員希望在9月的政策會議上討論此事，也有官員希望年底前能開始討論縮減資產負債表的問題。

歐洲央行管理委員會成員、荷蘭央行總裁諾特受訪時說，他支持在下個月的會議上最多升息3碼。他說，「目前歐洲的通膨問題非常嚴重，我認為我們需要每隔六周升息一次，直到通膨率穩定在2％左右」。

立場向來偏鷹派的諾特表示，歐洲央行官員正考慮加快升息以因應高通膨問題，他呼籲9月至少升息2碼。同日，另一位ECB決策官員霍茲曼（Robert Holzmann）也說，應該在下個月的會議上討論與聯準會最近力道相當的升息幅度。這位來自奧地利的鷹派官員，過去就主張大幅調整利率。他現在擔心物價上行壓力已經根深蒂固，儘管分析師認為歐元區面臨經濟下滑的風險。

這幾天也參加Fed傑克森洞年會的霍茲曼接受彭博專訪時說，「鑑於通膨形勢惡化，升2碼對我來說是最低限度，3碼也應該列入辯論。」距離ECB下月會議只剩不到兩周時間，因此官員們正在思索接下來要怎麼做。

根據彭博資訊報導，部分官員甚至希望年底前就能開始討論ECB在近年來一波波危機下買進的近5兆歐元債券，何時該開始減少以及如何減少。歐洲央行上月進行2011年以來的首度升息，縮減資產負債表自然是合理的下一步。

根據歐洲央行上次會議紀錄，部分官員希望初步升息幅度更小，凸顯出決策官員就如何因應通膨飆升和成長萎縮的雙重挑戰上仍有歧見。

升息 央行 聯準會

上一則

美國利率維持高檔 將成主旋律

下一則

美股9月展望…很不樂觀

延伸閱讀

房市冷、建材貴 屋主更不想花大錢修繕

房市冷、建材貴 屋主更不想花大錢修繕
通膨害的 付不出租金的中小企業大增

通膨害的 付不出租金的中小企業大增
搜索川普海湖莊園理由曝光後 共和黨人改口避談

搜索川普海湖莊園理由曝光後 共和黨人改口避談
大仁說財經／食品價飛漲 不只受通膨影響

大仁說財經／食品價飛漲 不只受通膨影響

熱門新聞

聯準會(Fed)主席鮑爾在傑克森洞年會演講中表示不會在對抗快速通膨的鬥爭中退縮後，美股大幅下挫。Getty

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

2022-08-26 16:45
美股回吐7月底以來大部漲勢，對向來悲觀9月更加悲觀。（路透）

道瓊崩跌逾1000點 喚醒投資人悲觀9月的幢幢魅影

2022-08-27 08:59
派樂騰（Peloton）前執行長John Foley，今年2月時被撤換。（美聯社）

裁員、虧損、股價暴跌 疫情贏家深陷泥淖

2022-08-28 20:55
道瓊工業平均指數22日大跌，因為夏季行情消退，華爾街再度擔心大幅升息。福特汽車重挫5.04%，因喬州陪審團19日裁定該汽車商須賠償17億元。美聯社

激進升息恐慌再現 道指重挫643點

2022-08-22 16:40
投資人再度開始擔心聯準會（Fed）可能大幅升息，美股22日下午道瓊工業指數下跌676.58點。路透

美股午盤跌逾670點

2022-08-22 15:05
聯準會（Fed）主席鮑爾，圖為7月時的檔案照。路透

鮑爾「放鷹」將維持高利率一段時間 9月升息3碼應適當

2022-08-26 15:39

超人氣

更多 >
3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程

3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程
走路就可以降低失智風險 但得這樣走才行

走路就可以降低失智風險 但得這樣走才行
封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住

封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住
全美2000萬家庭繳不出水電費 創歷史新高

全美2000萬家庭繳不出水電費 創歷史新高
中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子

中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子