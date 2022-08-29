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歐洲能源危機 暴風範圍擴大

編譯王巧文／綜合報導

俄羅斯減供天然氣引發歐洲能源危機，正威脅當地玻璃生產，衝擊汽車、容器、建築等產業，而且天然氣成本激增也迫使化肥廠大幅減產，加劇歐洲肥料荒，推升全球糧食危機的風險。

華爾街日報報導，歐洲生產玻璃所需的能源主要是俄國天然氣，隨著俄國減少對歐洲供氣量，歐洲各國已制定緊急計畫，鼓勵能源密集型產業節約使用天然氣，若供給短缺甚至可能採取配給制，衝擊玻璃產業。

玻璃的應用範圍廣泛，包括窗戶、汽車擋風玻璃、電腦和智慧手機螢幕、藥瓶及飲料罐等，一些企業高管和產業分析師擔心，玻璃嚴重短缺可能會再次引發供應鏈斷鏈，猶如新冠疫情和俄烏戰爭所造成的供應鏈干擾問題。

奧迪（Audi）策略長席皮耶指出，「俄羅斯中斷對德國的天然氣供給，可能引發新一波零件短缺危機」，玻璃就是知名的例子。

鑒於今年冬季可能實施天然氣配給，歐盟執委會7月把玻璃製造業納入冬季優先供氣產業名單。高度依賴玻璃的企業已持續囤貨，擁有奧迪、保時捷（Porsche）等品牌的德國汽車巨擘福斯汽車（VW）說，正在增加其車窗及擋風玻璃等玻璃組件的庫存，且正在接洽未受天然氣危機影響的非歐洲供應商。

同時，天然氣成本飆漲，已導致歐洲的化肥產能減少逾三分之二，對全球農民及消費者構成威脅。俄國減供天然氣影響多項產業，化肥公司所受衝擊尤甚，因為天然氣是該產業的關鍵原料及能源來源。

歐洲化肥協會（Fertilizers Europe）指出，約70%的化肥產能停擺。包括挪威雅苒國際集團（Yara）和美國CF Industries在內的肥料大廠，上周均減少或暫停生產。歐盟的肥料生產商減少產能後，肥料批發價格正再次上漲。

天然氣 汽車 俄國

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