我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

鮑爾演說8分鐘 億萬富翁身家縮水了780億元

一座不夠 Panasonic擬建新電池廠

編譯易起宇／綜合報導
知情人士表示，Panasonic正考慮在奧克拉荷馬州建造一座40億美元電池廠。(路透資料照片)
知情人士表示，Panasonic正考慮在奧克拉荷馬州建造一座40億美元電池廠。(路透資料照片)

知情人士表示，特斯拉的電池供應商Panasonic，正考慮在美國另外建造一座約40億美元的車用電池廠，新廠可能設在奧克拉荷馬州，但由於協議尚未達成，新廠地點尚未定案。

華爾街日報報導，美國電動車大廠特斯拉等電動車廠正在提高產量，也要求電池供應商提供更多車用電池，以縮短許多熱門電動車款漫長的交車等候期。

Panasonic已在內華達州與特斯拉共同經營一家電池廠，並在7月宣布，準備在堪薩斯州投資約40億美元新建一座電池廠。消息人士指出，Panasonic考慮另外再建造的新廠，與堪薩斯廠的產能相近，「有如雙胞胎」。

報導指，特斯拉德州奧斯汀的新電動車廠今年4月開始交車，從地緣位置來看，堪薩斯州和奧克拉荷馬州將是為奧斯汀廠供應電池較較方便的設址地點。此外，去年宣布與Panasonic達成供應協議的新創電動車公司Cannoo也已表示，計畫在奧克拉荷馬州設廠。

Panasonic的競爭對手也在美國設置新廠。通用汽車正計畫和南韓廠商LG新能源合作，在密西根州建造一座26億美元的電池廠。

中國大陸最大車用電池製造商寧德時代原定最快本月公布在北美建廠的計畫，但由於美中關係緊張，這項計畫暫未宣布。

奧克拉荷馬州 電動車 特斯拉

上一則

時尚業新技術 用廢氣製衣

下一則

央行峰會期間 大盤微幅走升

延伸閱讀

林志穎手術細節曝光 血胸、顱內出血 ICU住十天

林志穎手術細節曝光 血胸、顱內出血 ICU住十天
一座還不夠 Panasonic計畫在美蓋兩座40億美元電池廠

一座還不夠 Panasonic計畫在美蓋兩座40億美元電池廠
屋崙名醫徐麗麗遭劫殺 伴侶悲痛 警公布特斯拉車照片盼緝兇

屋崙名醫徐麗麗遭劫殺 伴侶悲痛 警公布特斯拉車照片盼緝兇
特斯拉喊漲 台鏈將迎大單 掀新一波搶購效應

特斯拉喊漲 台鏈將迎大單 掀新一波搶購效應

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」

2022-08-20 06:59
降通膨法已正式生效，其中部分法規關係到國稅局查稅部分。圖為副總統賀錦麗與「第二先生」任德龍2021年度報稅表。(美聯社)

國稅局獲800億預算 帶來哪些改變？查稅跟你想得不一樣

2022-08-20 20:46
聯準會的央行年會傑克森洞（Jackson Hole）會議，25日開幕，重頭戲則是26日聯準會主席鮑爾的致詞，分析師預期可能影響美股接下來的走勢。 路透

可能震撼美股的一場會議倒計時 重頭戲看鮑爾致詞

2022-08-20 13:16
聯準會(Fed)主席鮑爾在傑克森洞年會演講中表示不會在對抗快速通膨的鬥爭中退縮後，美股大幅下挫。Getty

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

2022-08-26 16:45
美股這波從6月底開始的漲勢，是由避險基金回補做空部位推波助瀾。（路透）

美股大跌結束連四周漲勢 夏季反攻出現轉折？

2022-08-20 08:59
道瓊工業平均指數22日大跌，因為夏季行情消退，華爾街再度擔心大幅升息。福特汽車重挫5.04%，因喬州陪審團19日裁定該汽車商須賠償17億元。美聯社

激進升息恐慌再現 道指重挫643點

2022-08-22 16:40

超人氣

更多 >
好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因

好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因
退而不想休 這11項工作適合年長者在家做

退而不想休 這11項工作適合年長者在家做
中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任

中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任
鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點
世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」