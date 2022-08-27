疫情來最慘 貨櫃輪運價暴跌8%

SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化。(資料來源:上海航交所)

全球貨櫃輪運價連11跌，本周跌幅達8%，創下疫情 以來最大的跌幅。上海航交所26日公布最新SCFI上海出口集裝箱運價指數較上周跌點擴大到275點，至3,154.26點，跌幅達8%，美西線連三周重挫，本周大跌648美元，跌幅達11.2%。

全球貨櫃輪即期運價重挫，有貨櫃輪業者指出，目前看到歐洲的通路商因庫存多、開始減少進貨；通膨問題改變消費者的採購策略，目前都以民生必須品為主，家電、家具汰換需求全面緊縮。大環境的變化，讓業界看不準這波修正會回檔多久，目前也只能持續觀察。

貨櫃輪旺季不旺，美西線、歐洲線全面重挫，全球貨櫃輪空頭氣氛轉濃，美東線跌幅較其他三大航線 小，每FEU（40呎櫃）來到8,801美元，跌幅為2.12%。

美西線因之前擔心罷工，貨量轉往其他港口，這次成為運價跌勢最大的重災區，下跌648美元至5,134美元。

遠東-歐洲線續跌，每TEU運價（20呎櫃）來到4,441美元，續跌347美元，跌幅擴大為7.25%；地中海航線每TEU運價來到5,071美元，跌幅為7.5%。

值得注意的是，連短程線的亞洲區間航線跌幅也加大，東南亞區間航線每20呎櫃價格來到591美元，下跌158美元，跌幅達21%。其餘近洋線的部分，遠東到日本關西、日本關東每TEU（20呎櫃）分別較前一周上漲11美元及12美元。

物流業者分析，第3季是傳統貨櫃輪旺季，但通膨、升息 的負面影響，大幅削減歐美消費力道，亞洲出口到歐、美的貨量急速下降，近兩周SCFI跌幅擴大，顯示升息及通膨已衝擊到消費者信心，目前要持續觀察美國年底期中選舉經濟變化。

法人分析，歐美高通膨壓力重創民間消費力道，歐洲零售商、製造商拉貨力道大幅減弱。

此外，疫情減緩後，防疫商品採購大減，消費型態回到過去正常需求，歐美的拉貨放緩，連帶影響亞洲區間航線需求，近期從中國到越南、印度都出現「訂單荒」，航商面臨貨量急降的壓力。