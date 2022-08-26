美國雲端巨擘 下修全年財測

美國雲端 軟體巨擘Salesforce上季營收 雖優於預期，但調降全年營收與獲利預測，反映美元走強的負面衝擊、及企業更加審慎提撥資訊科技（IT）支出，股價25日早盤應聲重摔逾7%。

Salesforce公布，截至7月底的年度第2季（上季）營收比去年同期成長22%至77.2億美元，經調整後每股盈餘為1.19美元，都優於市場預估。

不過，Salesforce預期本季的營收將介於78.2億~78.3億美元，經調整後每股盈餘介於1.20~1.21美元，都不如分析師 預期。

Salesforce也調降全年獲利與營收預測，在納入8億美元的匯兌影響之後，今年營收將介於309億~310億美元，低於先前預估的317億至318億美元；最新預測的每股盈餘為4.71~4.73美元，也低於前估的4.74~4.76美元，均遜於分析師預期。

Salesforce財務長韋佛（Andy Weaver）說，來自中小型企業的需求減慢，特別是北美和歐洲市場，在產業部分則是零售、消費品、通訊及媒體業。

從產品角度來看，商務與行銷領域的需求減速較快，銷售與服務端則依然強勁。該公司還宣布，將買回價值100億美元的自家股票，但仍無助拉抬市場信心。