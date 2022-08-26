我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台學者：李顯龍示警 暗示台海將有「結構性變化」

消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折

美國雲端巨擘 下修全年財測

編譯王巧文／綜合報導

美國雲端軟體巨擘Salesforce上季營收雖優於預期，但調降全年營收與獲利預測，反映美元走強的負面衝擊、及企業更加審慎提撥資訊科技（IT）支出，股價25日早盤應聲重摔逾7%。

Salesforce公布，截至7月底的年度第2季（上季）營收比去年同期成長22%至77.2億美元，經調整後每股盈餘為1.19美元，都優於市場預估。

不過，Salesforce預期本季的營收將介於78.2億~78.3億美元，經調整後每股盈餘介於1.20~1.21美元，都不如分析師預期。

Salesforce也調降全年獲利與營收預測，在納入8億美元的匯兌影響之後，今年營收將介於309億~310億美元，低於先前預估的317億至318億美元；最新預測的每股盈餘為4.71~4.73美元，也低於前估的4.74~4.76美元，均遜於分析師預期。

Salesforce財務長韋佛（Andy Weaver）說，來自中小型企業的需求減慢，特別是北美和歐洲市場，在產業部分則是零售、消費品、通訊及媒體業。

從產品角度來看，商務與行銷領域的需求減速較快，銷售與服務端則依然強勁。該公司還宣布，將買回價值100億美元的自家股票，但仍無助拉抬市場信心。

營收 分析師 雲端

上一則

飛機供應不足 推高租賃率

下一則

鮑爾談話 放鷹機率升

延伸閱讀

美國實施晶片法 拜登簽署命令、商務部推新網站

美國實施晶片法 拜登簽署命令、商務部推新網站
路透：拜登政府擬9月宣布對台軍售

路透：拜登政府擬9月宣布對台軍售
美議員接續訪台 國務院：持續依循政策挺台灣

美議員接續訪台 國務院：持續依循政策挺台灣
約克維奇沒打疫苗 不克參加美國網球公開賽

約克維奇沒打疫苗 不克參加美國網球公開賽

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」

2022-08-20 06:59
降通膨法已正式生效，其中部分法規關係到國稅局查稅部分。圖為副總統賀錦麗與「第二先生」任德龍2021年度報稅表。(美聯社)

國稅局獲800億預算 帶來哪些改變？查稅跟你想得不一樣

2022-08-20 20:46
聯準會的央行年會傑克森洞（Jackson Hole）會議，25日開幕，重頭戲則是26日聯準會主席鮑爾的致詞，分析師預期可能影響美股接下來的走勢。 路透

可能震撼美股的一場會議倒計時 重頭戲看鮑爾致詞

2022-08-20 13:16
美股這波從6月底開始的漲勢，是由避險基金回補做空部位推波助瀾。（路透）

美股大跌結束連四周漲勢 夏季反攻出現轉折？

2022-08-20 08:59
道瓊工業平均指數22日大跌，因為夏季行情消退，華爾街再度擔心大幅升息。福特汽車重挫5.04%，因喬州陪審團19日裁定該汽車商須賠償17億元。美聯社

激進升息恐慌再現 道指重挫643點

2022-08-22 16:40
投資人再度開始擔心聯準會（Fed）可能大幅升息，美股22日下午道瓊工業指數下跌676.58點。路透

美股午盤跌逾670點

2022-08-22 15:05

超人氣

更多 >
8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報
解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死

解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死
反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班

反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班
洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院

洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院
回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣