美上季GDP萎縮0.6% 幅度縮小

由於消費者支出比原先預期更強，美國25日小幅上修第2季實質國內生產毛額（GDP），換算成年率後為萎縮0.6%，幅度略小於初估的0.9%，但通膨指標也比初估值略高。

美國商務部 25日公布，第2季實質GDP第一次修正為負成長0.6%，略優於市場預估的負0.7%，主因是上季個人消費年率季比成長1.5%，比之前初估的1.0%上修。

在投資 方面，非住宅投資持平，也優於初估的萎縮0.1%略好；住宅類投資則遭下修，為負成長16.2%。民間企業庫存投資雖也向上修正，但對GDP的貢獻仍是負數。出口額由增加18%小幅下修為17.6%，政府支出成長率則從負1.9%上修為負1.8%。兩大項目的修正幅度都不大。

通膨方面，GDP物價平減指數 修正為年升8.9％，高於初估的8.7%升幅；個人消費支出（PCE）核心平減指數換算成年率後比第1季上升4.4%，與初估數相同。

經濟學者普遍預測，美國第3季GDP將恢復正成長，但經濟衰退的憂慮仍高。聯準會（Fed）加速升息，目前對實體經濟面的影響仍限於房貸利率上升及房市大幅滑坡。

上季實質GDP雖然萎縮，但國內所得毛額（GDI）的走勢卻相反：繼第1季增加1.8%後，第2季又增加1.4%。GDI是衡量所有產品與服務所產生的所得，包括薪資補償及企業獲利。GDP與GDI一減一增，凸顯美國經濟情勢更難釐清。