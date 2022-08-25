亞洲首富 敵意併購新聞台

亞洲首富阿達尼已對印度新德里電視台發動敵意併購攻勢，是這位企業大亨首樁媒體業併購案。（路透）

亞洲首富阿達尼（Gautam Adani）已對印度 新聞頻道新德里電視台（NDTV）發動敵意併購攻勢，是這位企業大亨首樁媒體業併購案，加入貝佐斯 等億萬富豪跨足媒體圈的行列，卻也引發印度獨立媒體前途未卜的疑慮。

阿達尼盛讚印度總理莫迪有遠見，而NDTV素以批評時政和維持獨立批判立場著稱；NDTV若由阿達尼收購，有助於排除法規障礙。

這家媒體公司近年來頻頻遭到查稅，且一連串訴訟案件纏身，該台及其辯護者指稱這些行動背後有政治動機。

阿達尼的AMG媒體網路公司23日宣布，旗下全資子公司VCPL已買下「權證」，有權在NDTV創辦人羅伊姊弟（Radhika Roy和Prannoy Roy）擁有的一家公司中，持有99.9%股權，進而轉換成29%的NDTV股權。阿達尼的媒體子公司也將透過公開收購，以每股294盧比（3.7美元）價格向投資 大眾買下26%的NDTV股權。

NDTV股價23日躍漲近5%。之前，這起併購傳聞已激勵該股攀漲數周。

不過，NDTV及其創辦人表示，未同意阿達尼集團藉持有羅伊姊弟的29%股權，間接收購這家電視台。NDTV在申報文件寫道：「VCPL行使權利之前，並未洽詢NDTV創辦人，遑論取得同意。」這份聲明並提到，羅伊姊弟必須在兩天內，把股份交給阿達尼子公司。

路透熱點透視專欄作家葛萊妮（Una Galani）指出，許多企業家從商致富後，常藉收購媒體公司發揮對輿論的影響力，例如亞馬遜創辦人貝佐斯就收購華盛頓郵報，阿達尼顯然也有意跟進，藉與另一印度富豪安巴尼（Mukeshi Ambani）較勁。

安巴尼旗下信實工業集團控有媒體子公司Network 18。