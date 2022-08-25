看好電動車需求 日打造節能晶片

據日經新聞報導，日本京都大學成立的新創公司Flosfia，計畫生產可提升節能效能的電動車 半導體，而且相較於使用當前晶片 的汽車 ，這款新晶片可使電動車的續航里程增加約10%左右。

Flosfia將大規模生產以氧化鎵作為基板的半導體。

與當前的半導體相比，這些晶片可減少70%的電力損耗，並能減少電動車的耗電量10%，使單次充電的續航里程更長。這家新創企業的投資人包括三菱重工、電裝和日本政策投資銀行。

Flosfia將在2023年夏季前，打造一套月產能數十萬顆晶片的系統，並且將這些晶片賣給汽車零件製造商。Flosfia計畫把生產外包給國內電子公司，目標是在2030年前達到1,000億日圓（約7.32億美元）的銷售額。

隨著電動車需求的增加，Flosfia希望在歐洲和美國的競爭對手追趕上之前將其晶片商業化。

單次充電的續航里程是電動車的關鍵因素之一，能提高電池性能並減輕車輛重量。

半導體控制馬達和其他電動車零件的電流和電壓，而Flosfia主要業務是使晶片更節能。

日本企業在整體半導體產業的市占率較小，但在控制汽車和家電產品用電的晶片方面仍握有優勢。

在全球功率半導體市場中，三菱電機、東芝和富士電機合計掌控約20%市占率。