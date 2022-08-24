沙國喊話減產 國際油價彈升

沙國發出減產警告，國際油價大漲約3%。（路透）

由於沙烏地阿拉伯能源部長阿布都阿濟茲表示，原油期貨市場「極度」動盪，且缺乏流動性，已導致油價 脫離基本面，可能迫使石油 輸出國組織與夥伴國（OPEC+）採取減產行動，帶動國際油價23日盤中止跌回升，強彈約3%。

布蘭特原油10月期貨23日盤中大漲2.9%至每桶98.96美元，西德州中級原油10月期貨也漲3.3%，成為每桶93.34美元。

阿布都阿濟茲在答覆彭博資訊的書面訪問時強調，「近期油價劇烈波動，攪亂市場基本運作，削弱石油市場穩定性，這只會讓我們的決心更加堅定」，沙國有因應這些挑戰的工具和彈性。

他表示，「原油期貨價格和現貨市場愈來愈脫鉤」。他認為，原油期貨價格沒有反映供需基本面，這可能促使OPEC+在下個月的產量政策會議上考慮縮緊供應。

今年來由於俄烏戰爭壓縮全球石油供給，OPEC+已經完全結束疫情期間的減產行動；但現在阿布都阿濟茲卻表示OPEC+下個月討論產量目標時，可能必須縮減產量。

他說，全球原油供應受擾的風險還是很高，且全球閒置產能的緩衝也很淺薄，OPEC+若能敲定時間不限今年的協議，將帶來幫助。

由於國際油市擔憂全球經濟成長減緩，使需求展望面臨威脅，國際油價從6月初迄今已下跌約25%。伊朗 與「六強」之間的核子協議有希望復活，可能使伊朗原油大量流入市場，也使油市氛圍更加看跌。路透報導，美國一名高級官員透露，伊朗已對核子協議的要求做出一些讓步，提高了接近達成協議的可能性。

不過，美國對核子協議的態度仍不確定，而歐盟將於12月開始全面禁止俄油從海路輸往歐盟，使油市變化仍充滿變數；另外除了沙國表示可能減產之外，天然氣價格大幅回升，使工業界及電力業以油代氣，也可能激勵原油需求增加。