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英特爾擴產 敲定資本合作

編譯任中原／綜合報導

美國晶片大廠英特爾23日已與加拿大的布魯克菲爾德資產管理公司，敲定罕見的資金合夥協議，為其大規模擴廠計畫找到金援。雙方將共同投資多達300億美元，推動英特爾在美國亞利桑那州廠區的擴產計畫。英特爾股價23日早盤上漲2.8%。

根據協議，英特爾將出資51%，布魯克菲爾德出資49%。英特爾表示，這是該公司半導體共同投資計畫之中「同類中的第一宗」。

華爾街日報指出，英特爾執行長基辛格可能繼續推動一系列合作投資計畫，帶領公司成為晶圓代工主要製造商，在與台灣、南韓業者的競爭中奪回優勢。

布魯克菲爾德公司在另一項聲明中指出，本投資案企業創新平台（BIP）部分的股本預料為5億~7.5億美元，將在建廠期間分階段落實。

這項投資將用來擴張英特爾在亞利桑那州奧科蒂略園區的製造規模。英特爾將保留過半股權，及掌握園區內兩座尖端新廠的運作，以支持晶片的長期需求，並為英特爾晶圓服務公司的客戶提供產能。

兩家公司這筆交易預料將於今年底完成，預期將為英特爾經調整後的自由現金流量帶來150億美元的累積利益，並能在建廠與小量生產階段為英特爾的每股盈餘（EPS）創造加值。

英特爾財務長辛瑟表示：「與布魯克菲爾德公司的里程碑協議，是英特爾邁向智慧資本（Smart Capital）的重要一步。」

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