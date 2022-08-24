美歐景氣萎縮 經濟衰退疑慮

歐元區8月綜合PMI降至49.2，雖略高於市場預估的49，卻也是連續第二個月萎縮。（路透）

最新公布的採購經理人指數（PMI）顯示，全球經濟頹勢加劇，美國8月商業活動連續第二個月萎縮，降至兩年多來最弱，歐元區景氣同步萎縮，日本製造業景氣的擴張步伐是19個月來最慢，導致市場益加憂慮央行升息 和俄烏戰爭，將拖累世界經濟衰退。

史坦普全球公司（S&P Global）23日公布，美國8月綜合PMI滑落至45，為2020年5月來最低；若不計新冠疫情 期間的疲軟數據，8月數據甚至是2009年來最弱。美國8月製造業PMI下滑到51.3，雖仍高於象徵景氣榮枯線的50，卻是兩年來最低，服務業PMI則進一步下滑到44.1，是連續第二個月降低。

此外，歐元區8月綜合PMI降至49.2，雖略高於市場預估的49，卻也是連續第二個月萎縮，凸顯能源和糧食通膨打擊需求，迫使愈來愈多行業屈服於黯淡前景下。不只製造業不景氣，連觀光 業這種服務業活動，在疫情後的復甦也幾乎停擺。

綜觀歐洲各國，英國8月綜合PMI仍高於景氣榮枯線50，但製造業活動意外寫下歷來最大降幅。德國景氣特別疲軟，萎縮程度為2020年6月以來最深，法國綜合PMI也跌破50，為一年半來首度陷入萎縮。

在亞太地區，日本8月自分銀行製造業PMI初估值降至51，擴張步調為去年1月以來最慢，服務業PMI初估值降至49.2，為2月以來首陷萎縮，因新冠疫情復熾抑制需求。澳洲同月服務業PMI為七個月來首度萎縮，儘管觀光業活動彌補部分損失。中國政府堅持清零和房市惡化，正拖累消費者和商業信心。

儘管這些數據描繪出黯淡的全球經濟展望，但多數央行仍聚焦於升息抗通膨。品浩（PIMCO）在內的投資人認為，升息勢必加重經濟衰退的痛苦程度，但即使升息，可能無法使物價漲幅降至通膨飆升前水準。不過，美國經濟活動傳出好消息，即最新的製造業和服務業PMI同步改善。