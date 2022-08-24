我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約第10國會選區 高德曼宣布勝選 牛毓琳未認輸

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

半導體轉弱 下修年銷售增幅

財經新聞組／綜合報導

半導體市況轉弱，世界半導體貿易統計協會（WSTS）下修今年全球半導體銷售年增幅預估，由原預期的16.3%降為13.9%，明年年增率更僅剩4.6%，為2019年以來最差。

法人解讀，WSTS調降全球半導體銷售成長幅度，透露各國升息、地緣政治風險升高，加劇全球經濟衰退的憂慮，晶片銷售降溫的情況比先前估計更為嚴重，英特爾、三星、台積電、聯發科等國際一線大廠恐承壓。

當下產業狀況來看，包括PC、手機等主要終端應用市場都面臨壓力，連先前業界普遍看好的伺服器相關領域也出現雜音，導致驅動IC、部分電源管理IC與微控制器（MCU）等半導體關鍵元件承受龐大的庫存調整壓力，晶片價格也從高點滑落，晶片廠開始縮減晶圓代工投片量，降低庫存水位。

台積電總裁魏哲家日前在法說會證實，已看到供應鏈設法降低庫存，預計客戶庫存調整將延續數季，可能到明年上半年才能結束。這波半導體庫存調整，主因是智慧手機、個人電腦與消費性終端市場需求轉弱。

另外，8吋晶圓代工廠世界先進則估計，這波半導體庫存調整期最長恐達四個季度。

WSTS最新報告預期，今年全球半導體市場年增幅將低於預期，降至約13.9%，總金額估計為6,330億美元。

就區域來看，所有地區晶片銷售都將增長，亞太市場預估將年增10.5%，美洲市場躍增23.5%，歐洲市場成長14%，日本則增長14.2%。

展望明年，日本有望以5%的銷售增幅領先，其次是美洲的4.8％，以及亞太地區的4.7%，至於經濟深受俄烏戰爭衝擊的歐洲地區，則可能僅成長3.2%。這些預測數據都顯示出晶片銷售成長將趨緩。而晶片銷售是全球經濟活動的重要指標，因為家庭和企業愈來愈仰賴各種數位裝置和線上服務。

國際貨幣基金（IMF）表示，2023年可能比今年還辛苦。

彭博經濟學家則預估，美國在未來24個月內衰退的機率為100%。

晶片 台積電 手機

上一則

Fed大幅升息 小摩：9月可能是最後一次

下一則

英特爾擴產 敲定資本合作

延伸閱讀

英特爾擴增亞利桑納州晶片產能 投資300億建廠

英特爾擴增亞利桑納州晶片產能 投資300億建廠
日經：俄烏開戰五個月內 台日韓大買55億美元俄國能源

日經：俄烏開戰五個月內 台日韓大買55億美元俄國能源
韓出口停滯 韓元重貶

韓出口停滯 韓元重貶
印州州長訪台 蔡英文：建構民主晶片永續供應鏈

印州州長訪台 蔡英文：建構民主晶片永續供應鏈

熱門新聞

「股神」巴菲特。（美聯社）

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

2022-08-16 07:17
降通膨法已正式生效，其中部分法規關係到國稅局查稅部分。圖為副總統賀錦麗與「第二先生」任德龍2021年度報稅表。(美聯社)

國稅局獲800億預算 帶來哪些改變？查稅跟你想得不一樣

2022-08-20 20:46
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」

2022-08-20 06:59
一名市民經過位於北京市朝陽區望京地區的阿里巴巴集團北京總部前。(中新社)

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

2022-08-16 13:40
聯準會的央行年會傑克森洞（Jackson Hole）會議，25日開幕，重頭戲則是26日聯準會主席鮑爾的致詞，分析師預期可能影響美股接下來的走勢。 路透

可能震撼美股的一場會議倒計時 重頭戲看鮑爾致詞

2022-08-20 13:16
半導體需求下滑，凸顯全球經濟前景黯淡。(路透)

晶片製造商閃示出更多警告訊號 全球經濟大不妙

2022-08-16 20:19

超人氣

更多 >
美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔
世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」
好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密

好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密
支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單

支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單
洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治

洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治