日經：俄烏開戰五個月內 台日韓大買55億美元俄國能源

日經新聞表示，台日韓這三個民主政體發聲力挺烏克蘭，但並未明確排出逐步停止採購俄國燃料的時程表。（路透）

芬蘭智庫能源與乾淨空氣研究中心（CREA）表示，自俄羅斯入侵烏克蘭起的五個月內，日本、南韓 及台灣進口的俄國 化石燃料總額估達55億美元，顯示台日韓持續依賴俄國能源，即使其他國家正設法中斷與俄國通商。

日經新聞報導，CREA推算，從2月24日俄國入侵烏克蘭到7月底止這段期間，日本採購俄國煤炭、石油 及天然氣的總額估達26億美元，南韓和台灣的採購額分別為17億美元和12億美元。

日經新聞表示，這三個民主政體發聲力挺烏克蘭，但並未明確排定逐步停止採購俄國燃料的時程表。許多歐洲國家已加強制裁俄國，目標是年底前終止從俄國進口煤炭和石油。

據報告，台日韓在俄烏戰事爆發後五個月內進口的俄國能源，為俄國聯邦預算貢獻約10億美元，並強調隨著全球其他國家跟進制裁俄國，這些東亞經濟體可能成為俄國能源進口大國。

CREA首席研究員米利維塔說：「歐盟禁運俄國煤炭和石油的規定將在年底生效，東亞國家基本上將成為俄國化石燃料的主要買家。」

CREA並指出，南韓正轉運大量俄油到中國，到7月底止的出口總量價值19億美元。自俄烏開戰以來，南韓麗水港已成為全球進口俄油的第五大港口。

報告也說，日本電力龍頭Jera、南韓國營天然氣公司Kogas以及台灣台電，都是俄國能源的主要進口商。Kogas已和俄國能源巨頭Gazprom簽下液化天然氣（LNG）長期採購合約，預計合作到2045年。