愛迪達CEO合約還差3年提早換人 中國市場銷售持續萎縮

運動用品製造商愛迪達22日宣布，執行長Kasper Rorsted明年將交棒。（路透）

金融時報報導，德國運動用品製造商愛迪達（Adidas）周一宣布，2016年上台的執行長Kasper Rorsted同意2023年交棒，儘管他的合約期還有三年才滿。該公司在中國的銷售持續萎縮，且受到俄烏戰爭的影響。

愛迪達的股價周一在法蘭克福交易所下跌逾5%，收在156.98歐元。

愛迪達在聲明中表示，曾擔任清潔用品製造商Henkel執行長的Rorsted，將留任以便「確保順利過渡」。該公司沒有說明他提早離職的原因。

愛迪達理監事會主席Thomas Rabe說，Rorsted「重新戰略性定位該公司，並快速推進其數位轉型」。他補充表示，愛迪達線上業務增至逾五倍，北美銷售增至兩倍。但他也說，經歷了深具挑戰的三年，在此期間新冠疫情 和地緣政治緊張局勢帶來經濟衝擊，現在是進行執行長轉型並且為重新啟動鋪路的正確時機。」

愛迪達繼5月調降財測後，上月下修2022年獲利目標至少5億歐元，因為中國業務大幅下滑。在此關鍵市場，由於大規幅封鎖和供應鏈 亂象，愛迪達的上季銷售比去一年前萎縮35%。該公司因人權疑慮，要求供應商不要買新疆 棉之後，遭遇中國民族主義消費者抵制。愛迪達也宣布，俄羅斯和鄰近國家導致的供應鏈問題，使其損失3億歐元銷售。