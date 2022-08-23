韓出口停滯 韓元重貶

南韓 8月中上旬出口幾乎陷入停滯，且晶片 出口持續下滑，顯示地緣政治風險與各國央行緊縮拖累全球經濟降溫，加上市場預期美國聯準會（Fed）將展現鷹派立場，刺激美元走揚，韓元匯價22日引領亞幣走貶，重貶逾1%至13年低點。

南韓海關公布，8月1~20日每日平均出口額比去年同期微增0.5%，同期整體出口年增3.9%至334億美元，但進口增加更多，躍增22.1%至436億美元，因而出現102億美元的貿易逆差，至少為2003年來最大。

其中，8月1~20日半導體出口下滑7.5%，石油 產品出口激增109.3%，汽車出口則增加22.0%。以地區來看，對美國出口成長0.8%，對歐盟出口增加19.8%，對中國大陸出口下降11.2%。

若當前趨勢持續，南韓8月將連續第五個月出現貿易逆差，而且若南韓本月晶片出口下滑，將是2020年6月來首見；全月數據將於9月1日公布。

韓元兌美元22日一度貶1.09%至1,340.25韓元兌1美元，為2009年金融海嘯以來最低，收盤貶值1.05%，報1,339.80韓元，為2009年4月29日以來首度收盤貶破1,330韓元大關。經濟學家預期，韓元的下個支撐為1,350，若貶破將觸發投資人積極做空。