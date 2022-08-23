精品業穩業績 設法緊抓Z世代

在通膨及生活成本升高之際，精品業如今正在擔憂買氣流失，設法持續吸引財務吃緊的年輕買家。（路透）

隨著愛買名牌的年輕世代成為帶動精品業成長的主力，在通膨及生活成本升高之際，精品業擔憂買氣流失，設法持續吸引財務吃緊的年輕買家。

路透報導，精品業正為如何吸引中國年輕消費者而傷透腦筋，不僅是因為中國市場是近幾年帶動精品業成長的主要驅動力，還有這個全球第二大經濟體的奢侈品買家，平均年齡比全球精品買家的平均38歲足足小了十歲。儘管較富裕的Z世代買家們可能較不會受到通膨或失業問題衝擊，但潛在年輕買家的購買力仍可能遭受打擊。

擁有Gucci等品牌的開雲集團客戶長兼數位長布特（Gregory Boutte）說，過去十年來，世界各地的年輕人一直是帶動精品業成長的極強大因素，到2050年Z世代有望貢獻全球精品業營收 的五分之一。

在北美洲和歐洲，通膨和生活成本飆升正在傷害年輕人的消費力。此外，最新數據顯示中國經濟出乎意料放緩，促使央行降息 ，而出生於1996至2012年間的潛在精品首購族，特別受到當前總體經濟趨勢影響。

現年26歲的內容行銷經理易可潔（音譯）說，精品業者持續吸引Z世代消費者的一種做法是，提供更多入門級價位且實用的夢幻商品。她指出，精品品牌的手機殼、耳環、髮夾及香水，都在她中國大陸Z世代同儕中大受歡迎，「這些商品具備擁有名牌標誌的最低入手門檻」。

迪奧（Dior）、巴黎世家（Balenciaga）等精品業者，則打算現在元宇宙和年輕世代建立起關係，透過在Roblox等線上遊戲平台提供可負擔的虛擬精品，滿足青少年和年輕人穿戴名牌的需求。