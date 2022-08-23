糧食第二波漲勢 山雨欲來

專家警告，糧食價格可能出現第二波漲勢。（歐新社）

俄羅斯入侵烏克蘭 將屆滿六個月，儘管俄烏達成榖物出口協議，但俄羅斯仍排除以外交解決方案終結這場戰爭，意味著俄烏衝突短期仍難結束，同時化學肥料價格依然居高不下，專家警告，糧食商品價格可能會出現第二波漲勢。

俄軍2月24日對烏克蘭發動「特別軍事行動」後，將於8月24日屆滿半年，儘管在這段期間，俄羅斯與烏克蘭達成允許烏克蘭穀物出口的協議，幫助屢創新高的全球糧價暫時回落，但俄烏戰爭的不確定性仍在。

英國金融時報（FT）報導，俄羅斯駐聯合國 代表加提洛夫（Gennady Gatilov）表示，俄國不會與烏克蘭以外交接觸結束這場衝突，俄國總統普亭也不會和烏克蘭總統澤倫斯基直接會談，預期這場衝突將很漫長。他認為，聯合國應該更積極居間調停，之前的烏克蘭穀物出口協議就能成為基礎。

日經新聞報導，一些觀察家警告，俄烏戰爭的不確定性一直持續存在，還有分析師認為，基本糧食商品價格可能會出現「第二波」漲勢。

但市場觀察人士表示，各種不確定性可能會阻止穀價下滑。聯合國糧農組織首席經濟學家托雷羅指出：「許多不確定性仍然存在，包括可能影響未來生產前景和農民生計的高昂化學肥料價格、黯淡的全球經濟前景以及貨幣走勢，所有這些都對全球糧食安全構成嚴重的壓力。」

許多農作物的肥料價格都已暴漲，磷酸二銨7月價格為每噸784美元，比兩年前高出一倍多。俄羅斯和白俄羅斯 是肥料原料生產大國，但俄烏戰爭與隨之而來的經濟制裁已阻礙出口。

日本天然資源研究所所長柴田明夫說，巴西、印度及澳洲尤其仰賴從海外進口肥料，隨著南半球進入播種季節，高漲的肥料價格可能阻礙肥料供應，與天候因素一同造成糧食產量不穩，此時還遭遇農作物生產國熱浪等風險，穀物價格可能再度上漲。