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特斯拉打造分散儲能虛擬電廠

編譯易起宇／綜合報導

特斯拉正把旗下的電池儲能設備用戶網路，轉化為一個廣大、分散式的虛擬電廠，參與這項計畫的用戶可獲得報酬。

巴隆周刊（Barron's）報導，特斯拉幾周前宣布和加州太平洋瓦斯電力公司（PG&E）合作，加入PG&E的緊急降載計畫（ELRP）；該計畫的目的是在電網面臨尖峰需求壓力時，減少發電需求。

特斯拉的家用電池儲能產品「Powerwall」，能與特斯拉的太陽能電池板搭配使用，並透過日照充電。因此，在加州氣候炎熱、電網需要更多電力時，Powerwall用戶能把儲存的電力回傳給電網，每度電可獲2美元報酬。

對美國家庭用電用戶來說，每度電2美元的報酬相當高，因為他們支付的電價通常介於每度0.1至0.2美元。但尖峰需求期間的躉售費率可能上漲，往往會漲破2美元。

每台Powerwall裝置的電能容量可儲存13.5度電，因此每次PG&E向Powerwall用戶徵電，用戶約可獲得25美元。安裝Powerwall及太陽能屋頂或太陽能面板需花費數萬美元，25美元的報酬可能不多，但不無小補，且太陽能面板也能幫屋主省電費。特斯拉不會從這項實驗計畫獲得任何收入，但這類合作協議有助提振特斯拉儲能和發電產品的需求。特斯拉的能源事業第2季營收為8.66億美元，毛利9,700萬美元；特斯拉的汽車事業同期營收為170億美元，毛利約41億美元。

報導指出，這項合作計畫值得關注，也暗示未來電網的可能變化，尤其是在美國的電動車數量持續攀升之際。

特斯拉和PG&E的計畫目前只適用於安裝太陽能板的Powerwall用戶，以免PG&E花高價買回自己提供的電力。特斯拉的車輛仍無法像F-150一樣把電力回傳給電網，多數在家中為電動車充電的家庭也未安裝太陽能板。

不過，目前美國所有電動車的電池，合計電能相當於約1100萬部Powerwall，這些車輛可能具有為電網供電的潛力。

特斯拉 電動車 加州

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