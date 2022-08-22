沙國部長稱油價脫離基本面 國際油價照跌 金價五連跌

沙烏地阿拉伯石油 部長 Abdulaziz bin Salman 表示，期貨市場的「極端」波動和缺乏流動性導致油價脫離基本面，可能迫使OPEC+採取行動。布蘭特原油價格收盤守住在96美元關卡之上。

他答覆彭博書面訪問說，「原油交易價格和實物市場的脫節越來越嚴重」。

沙烏地是OPEC+最大的石油生產國，也是這個23國聯盟中最為重要的一員。Abdulaziz 認為，原油期貨價格沒有反映供需的基本面，這可能要求OPEC+在下個月產量政策會議上考慮收緊供應。

他說，「近期劇烈的波動擾亂了市場基本運作，削弱了石油市場穩定性，這只會讓我們的決心更加堅定」。

Abdulaziz 的談話一出，布蘭特原油期貨一度下跌至92美元附近，後來跌幅有所收窄，回升至96美元左右。

西德州中級原油（WTI）盤中下跌超過4美元，尾盤收窄跌幅，收於每桶90美元上方，仍低於前一交易日。

「沙烏地只是提醒石油市場，他們仍然是主宰，」Oanda高級市場分析師Ed Moya表示，「OPEC+對當前價格如何反映石油市場基本面並不滿意。似乎能源交易員應該為未來波動加劇做好準備，沙烏地可能會採取一切必要措施來支撐價格」。

周一到期的9月WTI期貨下跌54美分，結算價每桶90.23美元；交投更為活躍的10月合約持平於90.36美元。10月交割的布蘭特原油期貨下跌24美分，結算價報96.48美元。

大西洋兩岸天然氣 價格齊漲

美國天然氣期貨跳升至14年新高，因俄羅斯將關閉北溪管道的消息導致歐洲天然氣價格飆升，市場猜測其他國家對美國天然氣的進口需求將飆升。

紐約商業交易所美國天然氣期貨一度上漲6.9％至每百萬英國熱量單位9.982美元。在歐洲，基準天然氣期貨一度上漲20％，推動電價再創歷史新高。

金價連六日下跌

隨著美國股市下跌、美國10年期公債殖利率 超過3%，金融市場處於避險模式下，投資者尋求美元避險。美元走強和債券殖利率上升對黃金不利。

現貨黃金盤中一度下跌1.1%至每英兩1,727.84美元，為7月27日以來最低盤中價位。紐約時間下午1:56，報1,736.54美元；紐約商品交易所12月黃金期貨下跌0.8%，結算價1,748.40美元。現貨白銀、鉑金和鈀金均下跌。

鋁價小漲

我的鋼鐵網報導稱，中國四川省限電要求再度升級，要求電解鋁企業全部停產，影響產能100萬噸，相當於中國大陸大約2.4%的鋁產能。

在中國電力緊張的同時，歐洲能源危機帶來的風險加劇。因成本飆升，歐洲過去一年關閉了大約一半的鋁和鋅產能。

倫敦時間下午5:59，LME鋁價上漲0.2%，至每噸2,390.50美元；其他主要LME金屬漲跌互見，銅下跌0.6%，鋅上漲0.3%。