我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威廉波特少棒／中華隊7：0擊敗勁旅巴拿馬 廖芫豎投出8K

激進升息恐慌再現 道指重挫643點

沙國部長稱油價脫離基本面 國際油價照跌 金價五連跌

編譯劉忠勇／綜合外電

沙烏地阿拉伯石油部長 Abdulaziz bin Salman 表示，期貨市場的「極端」波動和缺乏流動性導致油價脫離基本面，可能迫使OPEC+採取行動。布蘭特原油價格收盤守住在96美元關卡之上。

他答覆彭博書面訪問說，「原油交易價格和實物市場的脫節越來越嚴重」。

沙烏地是OPEC+最大的石油生產國，也是這個23國聯盟中最為重要的一員。Abdulaziz 認為，原油期貨價格沒有反映供需的基本面，這可能要求OPEC+在下個月產量政策會議上考慮收緊供應。

他說，「近期劇烈的波動擾亂了市場基本運作，削弱了石油市場穩定性，這只會讓我們的決心更加堅定」。

Abdulaziz 的談話一出，布蘭特原油期貨一度下跌至92美元附近，後來跌幅有所收窄，回升至96美元左右。

西德州中級原油（WTI）盤中下跌超過4美元，尾盤收窄跌幅，收於每桶90美元上方，仍低於前一交易日。

「沙烏地只是提醒石油市場，他們仍然是主宰，」Oanda高級市場分析師Ed Moya表示，「OPEC+對當前價格如何反映石油市場基本面並不滿意。似乎能源交易員應該為未來波動加劇做好準備，沙烏地可能會採取一切必要措施來支撐價格」。

周一到期的9月WTI期貨下跌54美分，結算價每桶90.23美元；交投更為活躍的10月合約持平於90.36美元。10月交割的布蘭特原油期貨下跌24美分，結算價報96.48美元。

大西洋兩岸天然氣價格齊漲

美國天然氣期貨跳升至14年新高，因俄羅斯將關閉北溪管道的消息導致歐洲天然氣價格飆升，市場猜測其他國家對美國天然氣的進口需求將飆升。

紐約商業交易所美國天然氣期貨一度上漲6.9％至每百萬英國熱量單位9.982美元。在歐洲，基準天然氣期貨一度上漲20％，推動電價再創歷史新高。

金價連六日下跌

隨著美國股市下跌、美國10年期公債殖利率超過3%，金融市場處於避險模式下，投資者尋求美元避險。美元走強和債券殖利率上升對黃金不利。

現貨黃金盤中一度下跌1.1%至每英兩1,727.84美元，為7月27日以來最低盤中價位。紐約時間下午1:56，報1,736.54美元；紐約商品交易所12月黃金期貨下跌0.8%，結算價1,748.40美元。現貨白銀、鉑金和鈀金均下跌。

鋁價小漲

我的鋼鐵網報導稱，中國四川省限電要求再度升級，要求電解鋁企業全部停產，影響產能100萬噸，相當於中國大陸大約2.4%的鋁產能。

在中國電力緊張的同時，歐洲能源危機帶來的風險加劇。因成本飆升，歐洲過去一年關閉了大約一半的鋁和鋅產能。

倫敦時間下午5:59，LME鋁價上漲0.2%，至每噸2,390.50美元；其他主要LME金屬漲跌互見，銅下跌0.6%，鋅上漲0.3%。

天然氣 石油 殖利率

上一則

日圓在Fed年會前重拾跌勢 逼近但預料不至突破140關卡

下一則

英特爾俄亥俄州晶圓廠招聘大挑戰：徵7000名建築工人

延伸閱讀

俄減供天然氣 德總理、財經部長：勢必得用核電補缺口

俄減供天然氣 德總理、財經部長：勢必得用核電補缺口
德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣
俄Gazprom將維修北溪天然氣管線 歐洲期貨價創高

俄Gazprom將維修北溪天然氣管線 歐洲期貨價創高
台經濟部次長：天然氣增安全存量 須增儲槽

台經濟部次長：天然氣增安全存量 須增儲槽

熱門新聞

「股神」巴菲特。（美聯社）

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

2022-08-16 07:17
降通膨法已正式生效，其中部分法規關係到國稅局查稅部分。圖為副總統賀錦麗與「第二先生」任德龍2021年度報稅表。(美聯社)

國稅局獲800億預算 帶來哪些改變？查稅跟你想得不一樣

2022-08-20 20:46
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」

2022-08-20 06:59
一名市民經過位於北京市朝陽區望京地區的阿里巴巴集團北京總部前。(中新社)

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

2022-08-16 13:40
聯準會的央行年會傑克森洞（Jackson Hole）會議，25日開幕，重頭戲則是26日聯準會主席鮑爾的致詞，分析師預期可能影響美股接下來的走勢。 路透

可能震撼美股的一場會議倒計時 重頭戲看鮑爾致詞

2022-08-20 13:16
半導體需求下滑，凸顯全球經濟前景黯淡。(路透)

晶片製造商閃示出更多警告訊號 全球經濟大不妙

2022-08-16 20:19

超人氣

更多 >
脫衣舞孃嫁富商代孕生「22寶」 老公入獄日子慘變調

脫衣舞孃嫁富商代孕生「22寶」 老公入獄日子慘變調
幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局

幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局
值得借學貸嗎？智庫：52%大學生 薪水不如高中畢業生

值得借學貸嗎？智庫：52%大學生 薪水不如高中畢業生
社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名

社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名
5NG充電習慣「害手機電池短命」 3C達人曝最佳充電時間

5NG充電習慣「害手機電池短命」 3C達人曝最佳充電時間