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日圓在Fed年會前重拾跌勢 逼近但預料不至突破140關卡

編譯劉忠勇／綜合外電
日圓上周兌美元重貶近3%後，22日繼續走貶。（路透）
日圓上周兌美元重貶近3%後，22日繼續走貶。（路透）

美元一周來重振旗鼓，擊潰日圓一度出現的升值之勢，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）也站穩108之上。

上周美元兌日圓上漲近3%，受到美國公債殖利率飆漲的支撑，隨著聯準會（Fed）傑克森洞年會本周登場，外匯準備迎接Fed偏鷹言論。不僅美元指數走強，美元兌日圓再度朝向140日圓關卡。

美元再度走強之際，外匯交易員原本認為，日圓今年最嚴重的頹勢已經過去。日圓受到美、日利差擴大、油價飆升和避險地位減弱的打擊，但隨著避險基金回補空頭部位，日圓7月中旬又開始反彈。

根據商品期貨交易委員會的最新數據，槓桿投資人對日圓的淨空頭押注已降至2021年3月以來的最低價位。目前為止，觀察人士仍認為，日圓再貶都是暫時的，因為日圓兌美元若貶逾140日圓，對日本央行的超寬鬆貨幣政策將構成新的壓力，日本政府可能被迫干預。

瑞穗證券首席外匯策略師Masafumi Yamamoto發布報告說：「美元兌日圓可能接近今年高點139.39，市場預先反映鮑爾偏鷹的談話。」「鑑於美元似乎在美國殖利率的情況下加快漲勢，由於市場已反映鷹派態度，因此在他講話後，美元對日圓也可能容易下跌。」

日圓兌美元周一貶值0.2%至137.25，美元指數變動不大報108.097。台幣兌美元繼上周五收盤價貶破30元大關後，周一早盤續貶，一度觸及30.099，創下2020年4月以來盤中最低。

美元指數上周上漲2.3%，創下2020年4月以來的單周最大漲幅。

貨幣市場目前顯示，9月21日再次升息3碼的機率為47.5%，升息2碼的機率為52.5%。在路透的調查中，分析師預料Fed 9月升息幅度料放緩至50個基點。

美國10年期公債殖利率周一在東京市場漲到3%以上，這是7月21日以來的首見。

日圓兌美元再向140關卡邁進。擷自彭博
日圓兌美元再向140關卡邁進。擷自彭博

殖利率 指數 升息

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