我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：習近平可能於9月中旬出訪中亞

值得借學貸嗎？52%大學生薪水不如高中畢業生

史坦普500大跌1.3% 6月來最大日跌幅

編譯劉忠勇／綜合報導

美國股市史坦普500指數19日大跌1.3%，創6月來最大單日跌幅，也為連續四周漲勢畫下句點，聯準會（Fed）多位官員接連發表鷹派言論後，美債殖利率上揚，美股賣壓再度湧現，券商已警告今夏漲勢恐怕難以持續。

上周五約有2兆美元的選擇權到期，因史坦普500指數未能突破4,300點，顯然啟動賣出部位的賣壓，空頭反撲。美股恐慌指數VIX重回20之上。

那斯達克綜合指數和費城半導體指數上周五分別重挫2%和2.8%，台積電ADR也受拖累下跌2.3%。道瓊工業指數則下跌292點。美國10年期公債殖利率漲0.1個百分點至2.98%。

一周下來，那指和費半各跌2.6%和3.7%，台積電ADR跌逾4%。史坦普和道瓊指數各跌1.2%和0.2%。

本周Fed在傑克森洞舉行年會前夕，多位官員重申決心繼續升息以遏制頑強不下的高通膨，其中聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德表態支持升息3碼（0.75個百分點）。

Interactive Brokers資深經濟學家托雷斯表示，「在這個關頭跟Fed作對不是好策略」。他說：「就像夏天熊市強勁反彈一樣，股市也可能會下跌。」

指數 殖利率 台積電

上一則

抗通膨 鮑爾將放大Fed鷹派聲量

下一則

善用「氣味行銷」 零售大賣祕訣

延伸閱讀

美股大跌結束連四周漲勢 夏季反攻出現轉折？

美股大跌結束連四周漲勢 夏季反攻出現轉折？
CNBC：中國需要台積電的程度 更甚台積電需要中國

CNBC：中國需要台積電的程度 更甚台積電需要中國
台積5.2億美元公司債完成定價 今年度第五期籌資擴建廠房

台積5.2億美元公司債完成定價 今年度第五期籌資擴建廠房
橋水賣阿里與京東ADR 傳將轉倉香港

橋水賣阿里與京東ADR 傳將轉倉香港

熱門新聞

「股神」巴菲特。（美聯社）

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

2022-08-16 07:17
降通膨法已正式生效，其中部分法規關係到國稅局查稅部分。圖為副總統賀錦麗與「第二先生」任德龍2021年度報稅表。(美聯社)

國稅局獲800億預算 帶來哪些改變？查稅跟你想得不一樣

2022-08-20 20:46
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」

2022-08-20 06:59
一名市民經過位於北京市朝陽區望京地區的阿里巴巴集團北京總部前。(中新社)

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

2022-08-16 13:40
聯準會的央行年會傑克森洞（Jackson Hole）會議，25日開幕，重頭戲則是26日聯準會主席鮑爾的致詞，分析師預期可能影響美股接下來的走勢。 路透

可能震撼美股的一場會議倒計時 重頭戲看鮑爾致詞

2022-08-20 13:16
「股神」巴菲特可以毫無顧忌的花錢，但卻以節儉聞名。（路透）

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」

2022-08-14 07:22

超人氣

更多 >
影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話

影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話
燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人
華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒

華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒
亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境

亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境
德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣