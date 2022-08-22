史坦普500大跌1.3% 6月來最大日跌幅

美國股市史坦普500指數 19日大跌1.3%，創6月來最大單日跌幅，也為連續四周漲勢畫下句點，聯準會（Fed）多位官員接連發表鷹派言論後，美債殖利率 上揚，美股賣壓再度湧現，券商已警告今夏漲勢恐怕難以持續。

上周五約有2兆美元的選擇權到期，因史坦普500指數未能突破4,300點，顯然啟動賣出部位的賣壓，空頭反撲。美股恐慌指數VIX重回20之上。

那斯達克綜合指數和費城半導體指數上周五分別重挫2%和2.8%，台積電 ADR也受拖累下跌2.3%。道瓊工業指數則下跌292點。美國10年期公債殖利率漲0.1個百分點至2.98%。

一周下來，那指和費半各跌2.6%和3.7%，台積電ADR跌逾4%。史坦普和道瓊指數各跌1.2%和0.2%。

本周Fed在傑克森洞舉行年會前夕，多位官員重申決心繼續升息以遏制頑強不下的高通膨，其中聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德表態支持升息3碼（0.75個百分點）。

Interactive Brokers資深經濟學家托雷斯表示，「在這個關頭跟Fed作對不是好策略」。他說：「就像夏天熊市強勁反彈一樣，股市也可能會下跌。」