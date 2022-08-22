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精品新創意 蘑菇皮革製包

編譯季晶晶／綜合報導

美國加州奧克蘭郊外的一間倉庫裡，空氣瀰漫腐木的味道，工人將微生物灑上鋸末屑， 好讓蘑菇的根，也就是菌絲體，長成類似皮革的製包用材質。在幾百碼外的另一棟建物，競爭同業也在培植他們的蘑菇織物。

MycoWorks和Bolt Threads這兩家公司正在引領一個新興行業，利用蘑菇菌絲體，製造出不含動物皮革、但仿其觸感和耐用度的新材料，希望能打入全球精品皮革市場。據歐睿國際（Euromonitor International），精品皮革市場的規模預估今年可達780億美元。兩家公司成立以來，分別籌資近2億美元和5億美元。

這種來自蘑菇菌絲體的皮革比真皮更貴，精品業者比較負擔得起。本月稍早，不使用動物皮草的Stella McCartney與Bolt Threads合作，限量發售100個蘑菇皮質提包，售價訂在2950美元。同時間，愛馬仕也與MycoWorks合作開發一款蘑菇菌絲體製成的手提包。Lululemon、Gucci、Kering和愛迪達也都在測試市場接受度。

這種蘑菇皮革材料有助緩解迫在眉睫的供應短缺。名牌包經常採用小牛皮做原料，因其質地較為柔軟，來源大約是5個月大的母牛，但肉類消費一直下滑。前愛馬仕執行長、現在是MycoWorks董事的湯瑪斯（Patrick Thomas）說，現在很難找到上好的皮革。

蘑菇皮革的生產商推銷說，他們的產品對地球更好，也更符合設計師的需求。

加州 奧克蘭

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