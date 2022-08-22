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另類投資火 精品收藏暴紅

編譯林聰毅／綜合報導
愈來愈多專業投資湧入棒球卡、運動鞋和鑽石等利基資產。（路透）
愈來愈多專業投資湧入棒球卡、運動鞋和鑽石等利基資產。（路透）

隨著對防衰退通膨的避險需求飆增，投資人對更「另類」的另類資產－精品收藏品－的胃口也愈來愈大，尤其是近來股票價位過高、波動也加劇，又對低殖利率債券感到厭煩，愈來愈多專業投資人湧入葡萄酒、棒球卡、運動鞋和鑽石等利基資產。

英國金融時報報導，今年5月金卡戴珊穿著瑪麗蓮夢露當年為甘迺迪總統慶生時穿的一襲鑲滿水晶的禮服，風姿綽約地走上紐約Met Gala的階梯時，資產管理業者，蜂擁打電話進拍賣公司詢問。

金卡戴珊所展示這套經典禮服， 讓華爾街注意到這套服裝在過去幾十年中的驚人增值速度－從1999年以126萬美元賣出，到2016年以480萬美元出售，這套服裝漲了2.8倍，同期標普500指數僅上漲138%。

Julien's拍賣公司經手夢露禮服第二次出售，創辦人朱利安說，收藏品市場長期來一直是由愛好者主導，但有錢賺的地方華爾街很快就出現，「現在避險基金和專業投資人正在分一杯羹，將他們的錢投入收藏品」。

朱利安指出，在收藏品買家中，投資公司約占三分之一，隨著美國通膨率徘徊在8.5%左右，這項趨勢正在加速。 以往，精品收藏是少數收藏家或投資人尋求存放現金的場域；如今，專業投資人正在把這項資產轉變成為可供客戶公開投資的多元化產品。

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