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油價飆 中東進帳多1.3兆

編譯黃淑玲、洪啟原／綜合報導
美國各地油價連創新高，油價飆漲，讓中東國家進帳多1.3兆美元。（中新社）
美國各地油價連創新高，油價飆漲，讓中東國家進帳多1.3兆美元。（中新社）

國際貨幣基金（IMF）預估，能源豐富的中東國家未來四年的石油收入將額外增加1.3兆美元，主因俄烏戰爭推升油價飆漲，在全球許多資產面臨拋售之際，這筆意外之財將為這些產油國的主權財富基金增添火力。

IMF對這些主權基金的展望，顯示俄烏戰爭引發的油價上漲趨勢，正使中東產油國賺得盆滿缽滿，但許多其他國家須努力對抗通膨上揚和經濟衰退疑慮。

IMF中東與北非部門主任艾梭爾接受金融時報訪問時說，相較於俄烏開戰前的預測，他們目前預估，到2026年底為止，中東產油國（特別是波灣國家）出口石油和天然氣的累計收入將額外增加1.3兆美元。

波灣地區除了是全球幾大石油與天然氣出口國的所在地，更是全球幾大主權財富基金的大本營，包括沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）、卡達投資局、阿布達比投資局、穆巴達拉投資公司、阿布達比發展控股公司，以及科威特投資局。

申報資料顯示，規模高達6,200億美元的PIF，趁美股第2季震盪進場撿便宜，斥資75億美元買進美股，投資標的包括電商亞馬遜及貝萊德。波灣國家的主權財富基金曾在新冠疫情爆發初期和2009年全球金融危機時，趁股市動盪大舉買進價格受挫的西方公司股票。

近年來，許多主權財富基金聚焦投資科技、醫療、生命科學、乾淨能源等領域，因為政府緊盯投資報酬率，同時要求經濟多元發展、開發新產業。

艾梭爾表示，重要的是波灣國家能否善用這筆意外之財「投資未來」，包括為全球能源轉型做準備，並表示這些國家須維持財政紀律和改革的動能，以降低對石油的依賴。

IMF預估，波斯灣合作理事會（GCC）今年的經濟成長率為6.4%，將比去年的2.7%加速擴張；GCC成員國包括沙國、阿拉伯聯合大公國（UAE）、科威特、巴林、卡達及阿曼。

根據IMF，PIF預料成為這股石油熱潮的主要受惠者之一。沙國今年的預算盈餘對國內生產毛額（GDP）占比，預料達到歷來最高的5.5%，也是2013年來首度有預算盈餘。

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