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德國7月PPI創高 經濟蒙陰影

編譯陳律安／綜合報導

德國財政部說，上月生產者物價指數（PPI）創紀錄的升幅，凸顯能源價格大漲和供應鏈亂象的衝擊，使德國經濟前景蒙上陰影。能源成本居高不下，長期下來甚至可能迫使德國的產業出走。

德國聯邦統計局（Destatis）19日公布，7月PPI年增率急升37.2%，創歷來最大增幅，也比6月的32.7%進一步升溫，主因能源價格比去年同期飆漲105%。能源價格之所以飆升，原因是天然氣價格和電價分別年增163.8%和125.4%。德國上月PPI月升5.3%，也寫下歷來最大月升幅。

德國經濟部在8月的報告表示，德國的經濟前景如今顯然已相當黯淡，充斥著高度的不確定性。經濟部說，俄國大幅縮減天然氣供應、能源和其他產品的價格居高不不、比預期還久的供應鏈亂象（與中國大陸的防疫清零政策有關），都嚴重拖累經濟發展。

電價幾乎天天創新高，德國汽車零件、化學、鋼鐵在內的製造業不堪成本，長期下來勢必被迫出走，告別德國這個歐洲工業重鎮。

短短不到兩個月，德國電價和天然氣價格上漲逾一倍，歐陸電價基準─次年每百萬瓦 時電價已漲逾540歐元（545美元），兩年前不過才40歐元。

汽車、航太和家用矽膠零件製造商BIW Isolierstoffe執行長斯托弗斯說：「能源價格漲得比別的地方高出太多。我擔心德國經濟會開始出現去工業化。」

德國電廠和工廠仰賴俄羅斯供應的天然氣，如今因俄羅斯減少供氣，正面臨空前的營運危機。

次月結算的每百萬瓦時天然氣價格18日創下歷史新高價241歐元，約是往年此時的11倍之多。

德國 天然氣 供應鏈

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