我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮：若普亭會出席G20峰會 澤倫斯基也應該到場

通膨飆…養一個孩子到17歲要花31萬 平均每年1.8萬

全球貨櫃輪運價 跌勢擴大

記者黃淑惠／台北報導
全球貨櫃輪運價連十跌且跌勢擴大；圖為洛杉磯港貨櫃處理作業。（路透）
全球貨櫃輪運價連十跌且跌勢擴大；圖為洛杉磯港貨櫃處理作業。（路透）

全球貨櫃輪運價連十跌且跌勢擴大。上海航交所昨（19）日公布最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI）較上周續跌132.84點至3,429.83點，跌幅3.73%，四大主力航線全部走跌，其中美西線連兩周重挫，本周再跌371點，跌幅6.03%。

北美線跌勢加大，全球貨櫃輪空頭氣氛轉濃，四大航線中，美東線跌幅較其他三大航線小，每FEU（40呎櫃）運價跌破9,000美元來到8,992美元，續跌114美元，跌幅1.25%；美西線因之前擔心罷工，貨量轉往其他港口，加上旺季不旺，最近貨量急跌後，成為運價跌勢最大的重災區，下跌371美元至5,782美元。

歐洲線跌破5000美元關卡，每TEU（20呎櫃）運價來到4788美元，續跌183美元，跌幅擴大為3.68%；地中海航線每TEU運價5483美元，跌幅2.66%。遠東到南美線、亞洲區間航線，本周也全面走跌。

物流業者分析，運價高檔修正，當回測到一個程度，會有自動調控機制，船公司之前虧怕了，全球大型航商已開始縮艙，以現在的運價，就算美西線平均運價跌破3500-3000美元，大型貨櫃輪還是大賺，在船舶大型化市場，不具成本競爭力小船將退出美西市場，全球運價結構重點還是在全球三大聯盟九大船公司態度。

另外，極端氣候造成歐洲及中國傳出缺水災情，且影響到運輸水路，德國萊茵河水位急速下降，中國長江流域出現罕見汛期反枯；海運業者認為，缺水成為海運業新不安因素，河運接駁船因缺水被迫斷航、水運受阻、運輸成本將增加。

航線 德國 指數

上一則

民眾尋慰藉 能量飲料類股漲

下一則

德國7月PPI創高 經濟蒙陰影

延伸閱讀

彭博：中對台實施貿易報復代價高 禁台晶片更不可能

彭博：中對台實施貿易報復代價高 禁台晶片更不可能
猶他缺水 聖喬治市成長最快 都會發展卻堪憂

猶他缺水 聖喬治市成長最快 都會發展卻堪憂
運價連九跌 美西線最慘

運價連九跌 美西線最慘
進口強勁 貨櫃輪商獲利有望攀峰

進口強勁 貨櫃輪商獲利有望攀峰

熱門新聞

「股神」巴菲特。（美聯社）

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

2022-08-16 07:17
「股神」巴菲特可以毫無顧忌的花錢，但卻以節儉聞名。（路透）

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」

2022-08-14 07:22
一名市民經過位於北京市朝陽區望京地區的阿里巴巴集團北京總部前。(中新社)

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

2022-08-16 13:40
在美中概股掀集體退市潮。(美聯社)

不跟美國玩？多家國企中概股主動宣布自紐交所退市

2022-08-12 11:26
半導體需求下滑，凸顯全球經濟前景黯淡。(路透)

晶片製造商閃示出更多警告訊號 全球經濟大不妙

2022-08-16 20:19
台灣是全球最大晶圓代工廠商台積電所在地。（路透）

華爾街日報：中國若封鎖台灣 將嚴重衝擊全球商業

2022-08-15 12:29

超人氣

更多 >
專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級

專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級
洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄
領了社安金 是否還有資格拿糧食券？

領了社安金 是否還有資格拿糧食券？
余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺

余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺
華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了

華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了