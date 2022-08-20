全球貨櫃輪運價 跌勢擴大

全球貨櫃輪運價連十跌且跌勢擴大；圖為洛杉磯港貨櫃處理作業。（路透）

全球貨櫃輪運價連十跌且跌勢擴大。上海航交所昨（19）日公布最新上海出口集裝箱運價指數 （SCFI）較上周續跌132.84點至3,429.83點，跌幅3.73%，四大主力航線 全部走跌，其中美西線連兩周重挫，本周再跌371點，跌幅6.03%。

北美線跌勢加大，全球貨櫃輪空頭氣氛轉濃，四大航線中，美東線跌幅較其他三大航線小，每FEU（40呎櫃）運價跌破9,000美元來到8,992美元，續跌114美元，跌幅1.25%；美西線因之前擔心罷工，貨量轉往其他港口，加上旺季不旺，最近貨量急跌後，成為運價跌勢最大的重災區，下跌371美元至5,782美元。

歐洲線跌破5000美元關卡，每TEU（20呎櫃）運價來到4788美元，續跌183美元，跌幅擴大為3.68%；地中海航線每TEU運價5483美元，跌幅2.66%。遠東到南美線、亞洲區間航線，本周也全面走跌。

物流業者分析，運價高檔修正，當回測到一個程度，會有自動調控機制，船公司之前虧怕了，全球大型航商已開始縮艙，以現在的運價，就算美西線平均運價跌破3500-3000美元，大型貨櫃輪還是大賺，在船舶大型化市場，不具成本競爭力小船將退出美西市場，全球運價結構重點還是在全球三大聯盟九大船公司態度。

另外，極端氣候造成歐洲及中國傳出缺水災情，且影響到運輸水路，德國 萊茵河水位急速下降，中國長江流域出現罕見汛期反枯；海運業者認為，缺水成為海運業新不安因素，河運接駁船因缺水被迫斷航、水運受阻、運輸成本將增加。