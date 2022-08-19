能源成本天天創新高 再這樣下去德國工廠可能被迫出走

能源成本創高，德國業者擔心德國經濟會開始出現去工業化。（歐新社）

電價幾乎天天創新高，德國汽車 零件、化學、鋼鐵在內的製造業不堪成本，長期下來勢必被迫出走，告別歐洲的工業重鎮。

短短不到兩個月，德國電價和天然氣 價格上漲逾一倍，歐陸電價基準─次年每百萬瓦 時電價已漲逾540歐元（545美元），兩年前不過才40歐元。

汽車、航太和家用矽膠零件製造商BIW Isolierstoffe 執行長 Ralf Stoffels 說：「能源價格漲得比別的地方高出太多。我擔心德國經濟會開始出現去工業化。」

德國電廠和工廠仰賴俄羅斯供應的天然氣，如今因俄羅斯減少供氣，正面臨空前的營運危機。次月結算的每百萬瓦時天然氣價格周四創下歷史新高241歐元，約是往年此 時的11倍之多。

全球第二大化學業者 Evonik Industries 發言人說：「這樣的價格對多數能源集中的業，是在國際間競爭的一大重擔。」該公司目前天然氣用量已有40%由液化石油氣和燃煤所取代。

不過，已有跡象顯示德國工業地位已不復往日。德國今年上半年化學品進口量較去年同期成長27%，同時，德國化學品6月產量較去年12月減少8%。

歐洲最大銅業 Aurubis 執行長 Roland Harings 5日已表示，該公司打算縮減天然氣用量並將電力成本轉嫁給消費者。寶馬汽車（BMW）則開始為缺電做準備，BMW自己在德國和奧地利有37座天然氣電廠和供熱設施，如今考慮改用當地的供電。