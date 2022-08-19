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世說新聞╱華男甜品店離奇死亡 獨家揭秘屍檢報告

口紅效應 美妝市場無懼通膨

編譯黃淑玲／綜合報導
「口紅效應」的現象，有助美妝市場的疫後復甦保持下去。（美聯社）
「口紅效應」的現象，有助美妝市場的疫後復甦保持下去。（美聯社）

美國正處於衰退邊緣，食物價格超高，其他生活必需品也都很貴，消費者花錢變得謹慎，但卻對依然難以抗拒化妝品和香水這類產品的吸引力。這種所謂「口紅效應」（lipstick effect）的現象，有助美妝市場的疫後復甦保持下去。

路透報導，中國這個主要的美妝市場實施封控措施，衝擊美國化妝品公司，但美國適時出現的口紅效應，提供了緩衝。「口紅效應」是指在經濟走下坡時，消費者減少買高價位的大件商品，但購買更多美妝產品的現象。

耶魯顧客洞察中心主任兼講師劉珍妮（音譯）說，廣義來看消費者處於不確定時期，會花錢購買較小的奢侈品，提高自信和吸引力。投資銀行Lincoln國際公司董事巴克也說，在2008年那次不景氣，美妝幾乎是「抗衰退」產業，因為產品能讓顧客「苦中作樂」。

根據路孚特的IBES資料，媚比琳（Maybelline）上季同店銷售強勁，社交生活在防疫措施解除後重啟，令口紅與香水都大熱賣。晨星研究分析師舒娜蔓預期，高價位的彩妝與香水品牌將特別展現韌性，因為高所得的顧客一向對通膨免疫。

口紅效應可說是由「口紅指數」衍生而來，這個指標是雅詩蘭黛董事長蘭黛在2000年代初期所創，認為女性在不景氣時傾向購買口紅這類小奢侈品。數據研究機構NPD的資料似乎也支持這個看法，其追蹤的14種非必要零售支出產業中，只有美妝的單位銷售逆勢成長，且增幅達二位數。

股票研究公司Kalkine集團執行長索赫尼也說，顧客想找到提升自信又不必太傷荷包的產品，就是口紅。雅詩蘭黛的Tom Ford口紅在美國售價約58美元，Coty製造的Gucci Rouge à Lèvres口紅售價42美元。

投資 耶魯 防疫

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