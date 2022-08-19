我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前財長桑默斯：中國超美？日本和蘇聯都沒做到

世說新聞╱華男甜品店離奇死亡 獨家揭秘屍檢報告

美主導Chip 4預備會議 南韓參加

編譯易起宇／綜合報導

南韓外交部長朴振18日證實，預計參與由美國主導、台灣和日本也在內的「Chip 4聯盟」預備會議。先前韓媒報導，南韓將在會中提出加入Chip 4聯盟的基本原則並提出條件，以防高度仰賴中國市場的南韓企業利益受損。

路透報導，朴振18日僅向記者表示，南韓將出席這場會議，未詳加說明討論議題。

但南韓參與這次會議將可能有助提高自身籌碼，目前該國正尋求在美中的半導體和微處理科技競爭之間取得平衡。

南韓媒體Pulse稍早引述政府消息人士報導，南韓將在會中主張，Chip 4聯盟為資訊與技術交換性質，而非產業聯盟。

南韓在向華府提出的條件中，也將說明這四個成員應該尊重一個中國政策，也不要提到對中國設置的任何出口障礙。

一名匿名南韓經濟部資深官員表示：「應該要讓北京相信，這個聯盟不是另一個為了孤立中國而成立的科技安全聯盟，而是為了提升跨境晶片部門的綜效。」

半導體是南韓的第一大出口品，中國是其最大貿易夥伴，但美國的晶片設備等技術對南韓製造晶片來說，又非常關鍵，美中兩國也都是南韓晶片商許多大客戶的所在地。大韓商工會議所（KCCI）17日公布對南韓300家出口商的調查顯示，53%的受訪者認為南韓應該加入Chip 4聯盟，41%受訪者認為應該暫時不加入，只有5%受訪者反對。

美國總統拜登已簽署「晶片法案」（Chips Act），為晶片製造和研究提供520億美元補貼，並為晶片廠提供估計約240億美元的投資稅制優惠。中國商務部18日則說，反對美國的晶片法案，必要時將採取有力措施維護自身的合法權益。

南韓 晶片 拜登

上一則

散戶又淪韭菜？迷因股大王柯恩出清BBBY持股 賺進暴利

下一則

A股公司掀跨界併購熱潮 案例近3000件

延伸閱讀

印尼總統證實：習近平、普亭都會參加G20峰會

印尼總統證實：習近平、普亭都會參加G20峰會
美亞太助卿：中國將對台持續加壓

美亞太助卿：中國將對台持續加壓
美今年首季9560人死於交通事故 20年來新高

美今年首季9560人死於交通事故 20年來新高
偷渡客送華府 每人車資1400元

偷渡客送華府 每人車資1400元

熱門新聞

「股神」巴菲特。（美聯社）

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

2022-08-16 07:17
「股神」巴菲特可以毫無顧忌的花錢，但卻以節儉聞名。（路透）

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」

2022-08-14 07:22
一名市民經過位於北京市朝陽區望京地區的阿里巴巴集團北京總部前。(中新社)

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

2022-08-16 13:40
在美中概股掀集體退市潮。(美聯社)

不跟美國玩？多家國企中概股主動宣布自紐交所退市

2022-08-12 11:26
半導體需求下滑，凸顯全球經濟前景黯淡。(路透)

晶片製造商閃示出更多警告訊號 全球經濟大不妙

2022-08-16 20:19
台灣是全球最大晶圓代工廠商台積電所在地。（路透）

華爾街日報：中國若封鎖台灣 將嚴重衝擊全球商業

2022-08-15 12:29

超人氣

更多 >
習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機

習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機
三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起

三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起
這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園

這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園
余天露面受訪痛哭 余苑綺病況危急 手寫「讓我走」

余天露面受訪痛哭 余苑綺病況危急 手寫「讓我走」
全球個頭最大皇蛾現身華盛頓州 專家籲民眾注意

全球個頭最大皇蛾現身華盛頓州 專家籲民眾注意