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先進國經濟衰退在劫難逃？歐尼爾：有四大疑點

編譯湯淑君／綜合外電
前高盛資產管理公司董事長歐尼爾。（路透）
前高盛資產管理公司董事長歐尼爾。（路透）

財經網站MarketWatch報導，近幾個月來，歐美先進國家「經濟衰退無可避免」的悲觀論調甚囂塵上。真是如此嗎？前高盛資產管理公司董事長歐尼爾（Jim O'Neill）提出四點懷疑。

一，「衰退」往往猝不及防，如今人人竟然都嚴陣以待。美國第1季和第2季國內生產毛額（GDP）萎縮，連兩季負成長常被視為衰退徵兆。但考量造成萎縮的確切因素（像是庫存陡降），卻與其他指標牴觸（如7月就業大增超越預期），國家經濟研究局（NBER）若正式判定美國未陷入衰退，不令人意外。

二，並非所有中長期指標都指向通膨將持續走高。密西根大學五年期通膨預期指標在短暫升上3.1%後就回落，顯示一般消費者仍認為今年通膨勁揚是「暫時」現象。如果未來數月消費者信心持續下滑，聯準會（Fed）「鷹派」立場可望淡化。

三，近幾周來大宗商品價格回軟，倘若持續相對走穩，多國標題通膨率可能開始下降，也許降幅會很可觀。（但若商品、二手車、房價及長期通膨預期下滑走勢逆轉，就另當別論。）

四，目前投銀研究報告大多認定，在低失業、工資上漲壓力日增和通膨顧慮揮之不去之際，央行會積極防止金融市場強彈，不容許金融情勢太寬鬆。但央行官員到某個時點總會改變主意，例如2020年和2021大半年堅信通膨為時「短暫」，後來不也調整看法了。

總之，過往經驗顯示，每當人人對某事有強烈共識、而此共同觀點卻與一些實際證據牴觸時，不妨對眾人看法存疑。

央行 高盛 就業

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