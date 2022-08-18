預期年底漲勢 華爾街押注大宗商品

儘管近來大宗商品行情從高點回跌，但華爾街分析師都認為，基本面顯示商品價格年底前還會再有另一波漲勢。（路透）

儘管近來大宗商品行情從高點回跌，但華爾街 分析師都認為，基本面顯示商品價格年底前還會再有另一波漲勢。近來的發展已透露一些跡象，美國西部乾旱導致科羅拉多河水位降至新低，官員要求亞利桑那州和內華達州連續第二年限水，衝擊農業，同時各國爭搶天然氣已帶動氣價持續走高。

CNBC報導，截至12日，瑞銀固定期限大宗商品指數 （UBS CMCI）已從6月初高點下跌約11%，但今年來仍漲16%。

瑞銀全球財富管理（GWM）策略師團隊12日表示，上半年市場關注供應限制，帶動大宗商品價格躍漲，但現在注意力已轉向全球經濟前景惡化、強勢美元和中國的房市困境。這群策略師說，若全球經濟陷入深度衰退，商品價格可能進一步走跌，但目前「軟著陸」和成長「大幅放緩」的可能性也一樣高。

瑞銀認為，目前談論美國經濟衰退還言之過早，7月非農就業人口報告已證明這點，而且消費者物價漲勢也降溫，顯示美國聯準會（Fed）可能不必像先前預期的那麼積極緊縮貨幣政策。

瑞銀也指出，供應短缺的擔憂可能捲土重來，以工業金屬和鋼材為這波新周期的核心，這些金屬也是去碳化過程的必要元素，也有望刺激價格回漲。

瑞銀也認為，俄烏戰爭未解、能源價格高漲、勞動短缺及氣候相關問題，將讓農產品供應錯配的狀況持續到明年。瑞銀依然預測，未來六至12個月的大宗商品報酬率為15-20%。

瑞銀的看法也與華爾街巨頭高盛 相呼應。高盛表示，之前的非理性預期，導致價格出現無法持續的漲勢，但目前的定價模式已被打破，隨著價格和庫存下滑、需求高於預期、供應卻不如預期，市場的預期心理已回歸理性。

高盛預測，史坦普高盛大宗商品指數（S&P GSCI）年底前將大漲23.4%。