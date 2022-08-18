我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張艾嘉叔叔「俠隱」作家張北海紐約去世 享壽86歲

舊金山市長年薪35.1萬元 居然不是領最多的公務員

預期年底漲勢 華爾街押注大宗商品

編譯易起宇／綜合報導
儘管近來大宗商品行情從高點回跌，但華爾街分析師都認為，基本面顯示商品價格年底前還會再有另一波漲勢。（路透）
儘管近來大宗商品行情從高點回跌，但華爾街分析師都認為，基本面顯示商品價格年底前還會再有另一波漲勢。（路透）

儘管近來大宗商品行情從高點回跌，但華爾街分析師都認為，基本面顯示商品價格年底前還會再有另一波漲勢。近來的發展已透露一些跡象，美國西部乾旱導致科羅拉多河水位降至新低，官員要求亞利桑那州和內華達州連續第二年限水，衝擊農業，同時各國爭搶天然氣已帶動氣價持續走高。

CNBC報導，截至12日，瑞銀固定期限大宗商品指數（UBS CMCI）已從6月初高點下跌約11%，但今年來仍漲16%。

瑞銀全球財富管理（GWM）策略師團隊12日表示，上半年市場關注供應限制，帶動大宗商品價格躍漲，但現在注意力已轉向全球經濟前景惡化、強勢美元和中國的房市困境。這群策略師說，若全球經濟陷入深度衰退，商品價格可能進一步走跌，但目前「軟著陸」和成長「大幅放緩」的可能性也一樣高。

瑞銀認為，目前談論美國經濟衰退還言之過早，7月非農就業人口報告已證明這點，而且消費者物價漲勢也降溫，顯示美國聯準會（Fed）可能不必像先前預期的那麼積極緊縮貨幣政策。

瑞銀也指出，供應短缺的擔憂可能捲土重來，以工業金屬和鋼材為這波新周期的核心，這些金屬也是去碳化過程的必要元素，也有望刺激價格回漲。

瑞銀也認為，俄烏戰爭未解、能源價格高漲、勞動短缺及氣候相關問題，將讓農產品供應錯配的狀況持續到明年。瑞銀依然預測，未來六至12個月的大宗商品報酬率為15-20%。

瑞銀的看法也與華爾街巨頭高盛相呼應。高盛表示，之前的非理性預期，導致價格出現無法持續的漲勢，但目前的定價模式已被打破，隨著價格和庫存下滑、需求高於預期、供應卻不如預期，市場的預期心理已回歸理性。

高盛預測，史坦普高盛大宗商品指數（S&P GSCI）年底前將大漲23.4%。

高盛 華爾街 指數

上一則

搶台積訂單 三星砸5兆韓元擴產4奈米

下一則

Fed將再升息 直至通膨消退

延伸閱讀

末日博士：美經濟將硬著陸

末日博士：美經濟將硬著陸
高盛估油價年底前反彈 布蘭特原油最高每桶130美元

高盛估油價年底前反彈 布蘭特原油最高每桶130美元
高盛：兩岸貿易若出現廣泛中斷 將重創全球科技供應鏈

高盛：兩岸貿易若出現廣泛中斷 將重創全球科技供應鏈
下修短線油價 高盛看漲後市

下修短線油價 高盛看漲後市

熱門新聞

「股神」巴菲特。（美聯社）

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

2022-08-16 07:17
「股神」巴菲特可以毫無顧忌的花錢，但卻以節儉聞名。（路透）

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」

2022-08-14 07:22
一名市民經過位於北京市朝陽區望京地區的阿里巴巴集團北京總部前。(中新社)

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

2022-08-16 13:40
在美中概股掀集體退市潮。(美聯社)

不跟美國玩？多家國企中概股主動宣布自紐交所退市

2022-08-12 11:26
最新數據顯示，7月全美待售房屋供應量以創紀錄速度成長，這是高房貸成本引發美國房市降溫的最新跡象。路透

美待售房屋數量 直線飆升

2022-08-09 15:23
半導體需求下滑，凸顯全球經濟前景黯淡。(路透)

晶片製造商閃示出更多警告訊號 全球經濟大不妙

2022-08-16 20:19

超人氣

更多 >
好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買

好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買
南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元
川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北

川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北
住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切

住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切
55歲王祖賢披海青禮佛 被拍到「素顏脫口罩」照片

55歲王祖賢披海青禮佛 被拍到「素顏脫口罩」照片