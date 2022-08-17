末日博士：美經濟將硬著陸

有「末日博士」之稱的經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）表示，因聯準會（Fed）正採取數十年來最激進的緊縮行動，美國經濟只有兩條出路：硬著陸或通膨長期居高不下。他的基本預期是，美國經濟將會硬著陸。

羅比尼15日接受彭博電視訪問時說，「聯邦資金利率 應該要遠高於4%，我認為要到4.5%~5%，才能真正將通膨率壓到2%」，「如果不這麼做，通膨預期控制不住。 如果這麼做，我們的經濟會硬著陸，所以不是硬著陸，就是通膨失控」。

Fed在6月發布的利率預估點狀圖顯示，官員預估今年底聯邦資金利率將升抵約3.375％，明年底接近3.8％，但羅比尼認為這不夠鷹派，「即使利率升到3.8%，我們的通膨率仍將約為8%，遠高於（2%）目標，且只會緩步下降。市場預期Fed明年將轉向降息 ，我覺得這是痴心妄想」。

羅比尼說，「在美國，只要通膨率高於5%、且失業率低於5%，Fed的緊縮政策都導致硬著陸。所以我的基本預期是硬著陸」。美國7月消費者物價指數 （CPI）年升8.5%，較6月下滑，Fed偏好的通膨指標個人消費支出（PCE）平減指數6月年升6.8%。

市場預估通膨可能已經觸頂，但羅比尼還有其他擔憂：「通膨的確可能見頂，問題是會多快降下來？Fed的政策實質利率仍為深度負值，我認為貨幣政策還不夠緊，把通膨率壓向2%的速度不夠快。我們仍處於嚴重通膨環境中，不只美國，其他地方也是。」

羅比尼說，地緣政治事件可能導致加劇通膨升勢，包括中國的嚴格清零防疫政策，遲未結束的俄烏戰爭可能帶給大宗商品（特別是能源）價格新的壓力，他也擔心出現工資-物價螺旋上漲。