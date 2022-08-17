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南韓企業 被迫雇用高齡人士

編譯洪啟原／綜合報導
外籍移工短缺，以及本國年輕人不願從事藍領工作，已成為部分南韓企業最棘手的問題。（路透）
外籍移工短缺，以及本國年輕人不願從事藍領工作，已成為部分南韓企業最棘手的問題。（路透）

新冠疫情導致外籍移工短缺，以及本國年輕人不願從事藍領工作，已成為部分南韓企業最棘手的問題，有些企業被迫放寬招聘年齡，僱用較高齡人士，也有建商則呼籲政府引進更多外籍移工。

最新數據顯示，南韓7月失業率降至2.9%，逼近紀錄低點；企業爭搶勞工，推升高齡勞動人口激增，據統計，新增就業有58%是60歲以上人士。即使如此，仍不足以緩解南韓工業和農業領域的人力吃緊。

據經濟合作發展組織（OECD）統計，南韓70至74歲人口中，有33.1%仍在工作，比率為OECD最高，也高於OECD的15.2%平均值。

南韓央行的資料顯示，自從2020年初以來，逾23萬位60歲以上人士在工廠和營建工地找到工作，但較年輕的一輩持續離開這些產業。

南韓的外籍移工人數為84.8萬人，相對低於其他工業化的經濟體，但這些移工對南韓工廠部門貢獻良多。南韓政府數據顯示，自2020年初迄今，每月新進的外籍移工數約為2019年的35%。

首爾鑄鋁模具廠Iljin今年稍早面臨人手不足問題，因尼泊爾移工和本國年輕員工相繼離職，執行長黃光喬（音譯）因而僱用一位61歲的勞工分擔部分工作，工作項目包括處理笨重的鋁合金條，對已接近退休年齡的人來說並非理想工作，但新冠疫情導致移工數縮減，迫使企業擴大招聘範圍。

另外，據韓國建築工人互助協會（CWMA）調查，南韓營建工地的本國籍勞工數去年為153萬人，但所需人力為175萬人；然而，持有簽證的外籍勞工人數僅6.5萬人，顯示業者可能聘僱了15萬名非法移工。

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