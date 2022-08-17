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亞洲液化天然氣價格 攀五月高點

編譯任中原／綜合報導
亞州LNG價格。(資料來源：彭博資訊)
亞州LNG價格。(資料來源：彭博資訊)

全球天然氣供應緊俏仍無緩解跡象，亞洲液化天然氣（LNG）已經漲到五個月來高點。智庫警告，亞洲LNG行情居高不下，將拖累當地的需求。

彭博資訊報導，亞洲LNG現貨基準價格16日已略高於每百萬英熱單位（mBTU）52美元，已比去年同期上漲約三倍。亞洲LNG買家積極採購，以應冬季之需；日本首要LNG進口商Jera上周已買進多筆於今冬交運的現貨。

由於全球電力業者都全力搶購今冬的氣源，LNG供應量根本無法抑制亞洲的漲勢。不僅俄羅斯與美國天然氣出口受到干擾，殼牌公司澳洲產區也因為罷工事件，至少將停產到9月1日。

由於俄羅斯持續威脅將停止對歐洲供氣，天然氣液化設施故障頻仍，以及氣候變遷導致氣候難以預測，加上天然氣供給原本就相當緊俏，因此氣價偏高問題不太可能在未來幾年內緩解，也使天然氣難以成為「過渡性燃料」。

不過，氣價高漲已經影響需求。今年1-7月亞洲LNG銷售量已比去年同期減少逾6%，中國與印度同期間LNG進口量分別減少20%及10%。中國的LNG需求便受到燃煤及再生能源的夾擊。大陸今年新增再生能源設施的發電能量達到1,200億瓦，比過去五年的平均增量高出40%。

美國能源經濟與金融分析研究所（IEEFA）報告指出，一年來天然氣價格居高不下，已經使LNG在中國、南亞與東南亞的長期銷售展望受損。如果未來幾年氣價依然偏高，且高度動盪，亞洲市場需求量將加速減少。國際能源總署也將今年到2025年期間亞洲天然氣需求成長預估大幅下修650億立方公尺，彭博能源部門則下修370億立方公尺。

目前巴基斯坦、孟加拉、越南及菲律賓都有LNG進口轉運站新建計畫，總額達967億美元；但氣價偏高將使長期需求難以確定，將使各國新建計畫的風險提高，甚至可能取消。

天然氣 俄羅斯 東南亞

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