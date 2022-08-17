巴菲特續買蘋果、能源股

申報資料顯示，「股神」巴菲特執掌的波克夏 公司上季雖減少買股，但仍繼續買進蘋果和亞馬遜的股票 ，並且大力加碼能源股，「金融巨鱷」索羅斯敲進特斯拉，「避險基金天王」達里歐創立的橋水聯合則出清阿里巴巴、網易及滴滴出行等五檔中概股。

13F申報資料顯示，波克夏第2季再購入390萬股的蘋果股票，6月底的總持股價值增至1,250億美元，也讓蘋果持股約占波克夏股票投資組合的40%；波克夏第2季的亞馬遜持股也比第1季增加一倍多至107萬股。

波克夏上季也買進2,200萬股西方石油 股票與230萬股雪佛龍石油股票，繼續加碼押注美國石油公司。該公司另加碼汽車與房屋貸款業者Ally金融公司、派拉蒙全球、電玩業者動視暴雪等。

整體而言，波克夏第2季買進的股票比第1季少，出清威瑞森通訊、Royalty製藥等持股，並且減碼持有的通用汽車、美國合眾銀行、克羅格等公司股票。波克夏的股票投資組合裡上季沒增加新標的。

索羅斯基金管理公司上季新增特斯拉與Biohaven製藥公司的持股部位，加碼Salesforce、高通等持股。電影「大賣空」主角原型貝瑞（Michael Burry） 旗下的Scion資產管理公司則出清11檔美股，包括Alphabet和Meta，增持經營私人監獄的Geo集團，這也是Scion截至6月底的唯一持股。另一方面，在中國成長減緩之際，全球最大避險基金橋水聯合上季出清對阿里巴巴、嗶哩嗶哩、京東商城、網易及滴滴出行的股票，同時減碼騰訊音樂娛樂、聲網（Agora）、微博等中概股，但加碼百度、Google母公司Alphabet及臉書母公司Meta的持股，同時敲進亞馬遜等業者。