半導體景氣衰 十年最慘

全球經濟成長減弱，半導體製造商正準備因應未來幾個月的嚴峻轉折。圖為半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）的員工進行組裝。（路透）

隨著全球經濟成長減弱，半導體製造商正準備因應未來幾個月的嚴峻轉折。分析師 警告，晶片 業者可能遭遇十年、甚或20年來最嚴重的不景氣。

彭博資訊報導，在新冠肺炎疫情 期間，半導體訂單激增，銷售額和股價跟著創新高，部分業界人士希望這場榮景能再持續幾年，而不會出現痛苦的回檔。

然而，但晶片製造商現在正碰到一個熟悉的問題：庫存增加和需求萎縮。輝達等公司表示核心業務較一年前下滑逾40%，美光警告許多領域的需求正在迅速蒸發。

本周中國政府數據顯示，7月積體電路產量銳減17%，反映供應鏈的衝擊及中國大陸市場對低階晶片的需求下滑。

個人電腦銷售銳減，是晶片業黑暗時期的前兆。Mercury研究公司的數據顯示，上季桌上型電腦處理器的出貨量降至近30年來最低，處理器的總出貨量的年減幅度更約是1984年以來最大。

這是疫情榮景後的痛苦後遺症，疫情期間居家上班的趨勢刺激了對個人電腦和其他設備的需求，促使晶片製造商急於趕上大量需求，現在消費者正在減少購買高價商品，晶片買家也跟進，形成業界所謂的「庫存修正」。

過去這種低迷通常不會持續很久，但這回因為全球經濟走疲，問題預料將特別明顯，若同時發生庫存修正與經濟衰退，半導體產業將不會像上次衰退後那樣迅速反彈。Northland證券公司分析師李察得說：「這將是一次嚴重的不景氣。」

花旗集團分析師丹納利預期，半導體產業的降幅將是至少十年來、甚至可能是20年來最嚴重，而且每家公司和每一個晶片類別都可能受到影響。這次還有個非比尋常的因素，從美國、歐洲到中國及日本等各國政府，正在廣泛推動補貼建造新工廠和設備。現在，英特爾等公司都準備在需求不穩定的時候開始增加新產能。

國際半導體產業協會（SEMI）的數據顯示，今年有24座晶圓廠的新建計畫開工，遠高於該機構2014年來追蹤平均水準的20座。今年的設備總支出將達到1,175億美元，比去年加15%，明年預估將再增至1,208億美元。惠譽分析師龐培宜說，短期的風險是「過度投資產能導致經濟下滑」，長遠來看，晶片製造商仍看好需求，預期到2030年總營收將達到1兆美元，意味著大規模提高產能可能是值得的。