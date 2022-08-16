任天堂總部研發中心小火警 傳燒毀Pikmin 4遊戲母片

任天堂出品的皮克敏（Pikmin）系列遊戲。（任天堂提供）

日本 遊戲大廠任天堂 （Nintendo）位於京都的一個研發中心，昨天（15日）傳出發生小火警，火勢不大，在消防車趕到前，員工已自行撲滅，沒有造成任何人員傷亡。但今天有後續消息說，開發中珍貴的「皮克敏（Pikmin）4 」遊戲母片在該場火警中燒毀。這項傳聞目前未獲證實。

根據當地媒體報導，任天堂京都研發中心這起火警的原因可能是一項充電設備起火，雖然很快滅火，仍然損壞了特定的珍貴物品。遊戲迷之間盛傳，其中遊戲「皮克敏（Pikmin）4 」的母片整個毀了。

遊戲玩家相信，因為母片損壞，任天堂現在需要重新再開始研發工作。

根據NHK對這場火警的報導，周一下午1時，消防隊被叫到任天堂京都總部，指研發樓房內發生小火警。消防隊到達時，任天堂員工已將火撲滅，消防隊確認沒有人員傷亡。警方說，起火點是三樓一個房間內的桌椅。

事故原因目前仍在調查，指向現場正在充電的一個電子設備，但外界尚不清楚是什麼設備。

與火警無關，任天堂社長古川俊太郎表示，儘管製造成本一直提高，任天堂Switch沒有漲價計畫。由於半導體短缺，沒能製造足夠產品，本月稍早有報導說Switch的銷售掉了23%。古川說：「今年夏天的後半，情況就能改善。本會計年度，Switch仍朝銷售2,100萬台的目標前進。 」