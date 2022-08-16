天然氣漲不停 重創氣候目標

亞洲燃料價格。(彭博資訊)

由於天然氣 價格的漲勢仍無降價跡象，且愈來愈難以取得，促使找尋能源的各國轉向採用煤炭等更便宜、但也更「髒」的替代燃料，也提高各國達成氣候目標的難度。

亞洲液化天然氣（ＬＮＧ）價格約為每百萬英熱單位50美元。標普全球商品透視的數據顯示，在能源當量基礎上，8月初的天然氣價格約為柴油的兩倍，高硫燃料油和煤炭的價格更低。能源諮詢公司FGE指出，歐洲的情況也類似，天然氣價格約為60美元，至少是高硫燃料油和丙烷價格的三倍。

天然氣已成為最熱門的商品，因作為歐洲天然氣和亞洲LNG重要來源的俄羅斯 繼續控制供應。隨著冬季即將到來，天然氣供應不足的現象料將惡化。同時，天然氣價格飆升也加重國家的財政負擔，促使所有買家愈來愈關注替代燃料。

FGE煉油總監索耶爾說：「由於擔心冬季供應可能變得非常緊張，各國政府最近已宣布，將允許發電廠燃燒更多的燃料油和煤炭。」國際能源署（IEA）預期，工業用戶和發電廠將改用石油 為燃料，上周四調高全球石油需求成長預測，上調每日38萬桶，到每日210萬桶。

IEA表示，上修的額外需求「多數集中」在中東和歐洲。在亞洲，巴基斯坦和孟加拉等國的發電設施，都能轉換使用天然氣或燃油。減少採用天然氣是全球推動乾淨能源的一大挫折，因為它是最乾淨的化石燃料。