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需求減 亞洲經濟復甦蒙陰影

編譯季晶晶、葉亭均／綜合報導
日本整體GDP規模回升，超越新冠疫情前水準，反映日本終於迎來漫漫復甦之路。（路透）
日本整體GDP規模回升，超越新冠疫情前水準，反映日本終於迎來漫漫復甦之路。（路透）

日本泰國上季經濟維持擴張步伐，顯示亞洲正持續從新冠肺炎疫情的衝擊中復甦，但「世界工廠」中國的海外訂單卻持續萎縮，凸顯全球需求減弱，也使亞洲經濟前景蒙上大片陰影。

日本第2季國內生產毛額（GDP）年化季比成長2.2%，比第1季上修後的0.1%加速成長，雖低於市場預期的2.5%，卻是連續第三季擴張，整體GDP規模回升至542.12兆日圓（4.07兆美元），超越新冠疫情前水準，反映日本終於迎來漫漫復甦之路。

泰國第2季GDP較一年前成長2.5%，雖低於市場預期的3.1%，但比第1季的2.2%攀升，擴張腳步是一年來最快。

當局也小幅上修今年經濟成長率預估區間至2.7%~3.2%，高於之前預估的2.5%~3.5%，並且預測外國旅客明年能重返3000萬人次，高於今年的近1000萬人次。

這兩國與整體亞洲的復甦前景，仍取決於全球景氣的發展，但從中國工廠接單的情況來看，情勢不容樂觀。

彭博資訊訪調的十多位出口經理人表示，包括聖誕裝飾品、服裝和帳蓬在內，中國廠商收到的海外客戶訂單日漸萎縮，一些經理人認為最好的狀況也只是和去年持平。

中國主要產業樞鈕地區所顯現的情況透露，為因應生活成本快速上升，世界各地家庭都已勒緊褲腰帶，且可能長期對消費保持謹慎。

寧波市一家紡織企業說，通膨飆升，消費者沒錢消費，需求突然就下降了，由於美國和歐洲等主要市場的需求下淜，7月和8月的鈕扣、拉鏈和縫紉線等訂單，比去年同期下降約30%。

把帳篷和家具賣到海外市場的Vita休閒公司表示，過去幾個月來逆風持續增強，出口訂單從3月來就持續下滑，歐洲客戶現在的詢購量只有去年同期的近30%~50%，他的一些上游廠都已經裁員或讓員工去休假，現在海外客戶顯然是想先出清庫存，而非再訂產品。上海紡織與成衣廠Hengda也說，頂級的運動服飾和零售客戶6月來已砍單多達30%，預料未來一、兩年的需求都將維持低迷。

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