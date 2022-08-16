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尊榮感 高檔加價商品買氣強

編譯陳律安／綜合報導

儘管美國物價漲勢為數十年來最強，消費者對於星巴克推出的客製化咖啡、聯合利華的高檔護膚產品及卡夫亨氏的「升級」版醬料等「加價」產品依然趨之若鶩，反映業者提供「尊榮感」的策略，讓精打細算的消費者願意埋單。

CNBC報導，星巴克上季的客流量和銷售創下新高，業績表現超越市場預期，證實了在生活成本上揚之際，部分消費者未轉而購買較便宜的產品或減少支出。財務長魯傑里說，在景氣降溫時，設計客製化產品是吸引客戶的關鍵，「當我們推出消費者在家難以複製的高檔飲料，就減少了購買較便宜商品的問題」。此外，給予顧客更多彈性，有助於賣出更昂貴的產品，並轉嫁上漲的成本。

億滋國際（Mondelez）也採取類似作法，6月宣布收購聚焦於有機食品的Clif Bar & Company公司，並把2021年的三樁收購案定位為擴大高檔產品布局。

其他業者也嘗試透過提供高價和低價的產品，吸引不同客群。雀巢執行長施耐德在發布半年報時向投資人表示，以往也採取過這類策略，透過兼顧高檔產品和平價產品的市場，滿足光譜兩端的消費需求。

KPMG英國零售主管馬丁說，一些民眾更加精打細算，但其他消費者雖然擔憂經濟前景，卻依舊具備負擔高檔產品的財力。他說，盡可能擴大客群，是現行景氣下維持獲利成長力道的關鍵。

聯合利華執行長喬安路說，已觀察到客戶購買更便宜或更貴的產品，高檔品項的業績表現亮眼，同時觀察到客戶購買便宜產品的現象，例如採購容量較少的商品。

卡夫亨氏7月也發表了HEINZ 57 Collection產品線，以搶進奢華市場，該公司的「主廚創意」調味料號稱可為烹飪帶來神奇體驗。卡夫亨氏已調漲產品售價逾12%，以因應運輸、人力及原料成本上漲。

星巴克 投資 咖啡

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