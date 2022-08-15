蘋果拚營收 加碼廣告事業

蘋果公司正計畫擴大在自家App投放廣告，拓展營收。（美聯社）

彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）指出，蘋果 為了拓展營收 來源，將擴大廣告事業，力圖讓該事業目前約40億美元的年營收，增至突破百億美元，未來iPhone等裝置的用戶可能會在地圖（Maps）、播客（Podcasts）等應用程式（App ）看到更多廣告。

蘋果目前的廣告事業主要包含新聞（News）和股票（Stocks）App所呈現的顯示廣告，App Store也有類似Google的搜尋廣告功能，蘋果最近也在TV+內與美國職棒大聯盟合作的協議節目內置廣告。

App Store的搜尋廣告目前是呈現在搜尋欄位的「建議」內，但未來可能呈現在主欄位。雖然蘋果迄今避免在地圖等App向使用者發送廣告，但可能會朝此方向努力。

葛曼說，蘋果的廣告團隊今年初在「服務」業務占有一席之地，廣告平台副總裁特雷西（Todd Teresi）又開始向蘋果服務事業高級副總裁庫伊（Eddy Cue）報告。

蘋果執行長庫克和財務長梅斯特里都在近來的財報會議也提到廣告業務，雖然是在談廣告部門面臨新冠疫情相關的阻力，但庫克聽起來像是將擴大該事業，他形容這是發現App開發者的「傑出」工具，重視的語調還甚於AirPods、擴增實境（AR）、人工智慧（AI）以及與健康和健身服務等關鍵計畫。

葛曼指出，特雷西在廣告團隊內部討論擴大事業，要讓當前40億美元年營收成長突破百億美元，意味著蘋果必須向用戶投放更多廣告。

葛曼認為，蘋果的最終將把搜尋廣告功能拓展到地圖App，也可能在Books、Podcasts等App投放廣告，TV+也可能設定多重價格級距的廣告。

雖然蘋果可能靠投放更多廣告來強化其廣告營收，但仍要兼顧消費者的隱私權，因為蘋果去年才推出「App追蹤透明」功能，允許消費者決定是否讓開發者追蹤自己App或網站的瀏覽行為，而現在打算擴大廣告事業，聽起來或許有點諷刺。