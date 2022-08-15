中國經濟數據差 全球經濟不祥之兆 油價應聲跌

油價連續第二個交易日下滑，主要是中國經濟數據欠佳，以及沙烏地阿拉伯國家石油公司表示準備好增產。（美聯社）

油價連續第二個交易日下滑，這是因為中國的經濟數據引發市場擔心，全球最大原油進口國的需求狀況，與此同時，全球最大原油出口商沙烏地阿拉伯國家石油 公司（Saudi Aramco）表示，準備好要增產。

布蘭特原油期貨價繼周五下跌1.5%之後，周一再挫低89美分或0.9%到每桶97.26美元。美國西德州 中級原油也下挫82美分或0.9%至每桶91.27美元，前一交易日收低2.4%。

中國經濟成長7月意外放緩。7月社會消費品零售總額年增2.7%，規模以上工業增加值年增3.8%，雙雙低於市場預期。煉油產出降到了每日1,253萬桶，是2020年3月以來最低。

Saudi Aramco則表示，如果沙國政府要求，準備將原油產出提高到最高產能的每日1,200萬桶。

另外，從中國的工廠訂單可以看出全球消費者信心匱乏。彭博資訊訪調的十多位出口經理人表示，包括聖誕裝飾品、服裝和帳蓬在內，中國廠商收到的海外客戶訂單正趨於枯竭，預計最好的狀況不過是持平於去年。中國主要產業樞鈕地區顯現出來的大致情況透露，全球各地家庭已勒緊褲腰帶，來因應生活成本的快速上升，且消費可能長時間保持謹慎，這使得全球經濟恐陷衰退的警告更形真切。

寧波市一家紡織企業的行銷經理Wendy Ma說，通膨飆升，消費者沒錢消費，需求突然就下降了。她說，由於美國和歐洲等主要市場的需求下淜，7月和8月的訂單，包括鈕扣、拉鏈和縫紉線在內的訂單比去年下降大約30%。

製造業者的說法顯示，中國出口數據的持續韌性可能正在消退。此前的表現一定程度上得力於價格上漲，以及趕交因新冠疫情 封鎖而延誤的訂單，還有些訂單是因為擔心供應鏈不順暢而提前。

麥格理集團中國經濟研究負責人胡偉俊說：「總體方向是，未來幾個月出口成長將放緩，到今年年底有可能達到負值。」但他表示，對中國商品的需求下降是漸進式的，而非突然崩潰。