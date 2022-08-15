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疫情來最差 亞企上季盈餘估減16%

編譯易起宇／綜合報導

亞洲股市近來利空連連，陸續因美國聯準會（Fed）大幅升息、以及台海緊張情勢升高等因素而劇烈震盪，現在的最新困境是，分析師預測亞洲企業的上季獲利，將是新冠疫情爆發以來最差。

彭博資訊彙整的分析師預測顯示，MSCI亞太指數成分企業上季的每股盈餘將比去年同期銳減16%，減幅為2020年第2季以來最大。相較下，標普500指數成分企業上季獲利預估將年增9%。

對今年來已跌近16%的MSCI亞太指數來說，這些預測不啻是雪上加霜，邁向2018年來表現最差的一年。亞股迄今所遭遇的利空，包括中國防疫封控、半導體周期放緩，以及美國眾議院議長裴洛西訪台引發的動盪。

雖然亞股上周為連續第四周收紅，但分析師質疑漲勢能否持久。法國興業銀行亞股策略師亞加瓦爾說，所有有助漲勢持續的要素都還沒到位，獲利還沒進入新周期，地緣政治緊張將持續影響價格，金融情勢仍緊俏。

大陸經濟放緩是拖累亞洲企業獲利的主因之一，半導體等出口產業疲軟也正帶來衝擊，摩根大通資產管理認為現在要買亞洲晶片製造類股還太早，偏好東南亞旅遊業與零售業的重新開放題材，瀚亞投資等法人則喊進中國大陸電動車類股，M&G投資公司則表示，印度與印尼企業獲利好轉，有助拉抬大盤表現優於整體亞股。

儘管近來美元升勢暫停，鼓勵資金流入亞股，但普徠仕（T. Rowe Price）仍持審慎態度，認為全球大企業業績要先出現改善跡象，才會轉為樂觀看待亞企獲利展望。

亞股 指數 分析師

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